Mytech: la prima borsa serbatoio del marchio e le valigie in alluminio Raid Pro nell'Unboxing da EICMA 2023. Video

Il meglio del Made in Italy nella borsa serbatoio morbida e nelle nuove valigie in alluminio resistenti, leggere e dal design molto bello

BORSA PER SERBATOIO Mytech presenta a EICMA 2023 due interessanti novità: Soft tank, la prima borsa serbatoio firmata Mytech, in nylon, robusta, resistente ai raggi UV e assolutamente impermeabile, con un design molto bello. Il volume si espande da 12 a 16 litri ed ha la particolarità di poter essere applicata sia su serbatorio sia sulla piastra del bauletto senza dover modificare nulla. Sulla borsa ci sono elastici e inserti riflettenti che aumentano la sicurezza del guidatore, memtre all'interno pratiche tasche e un foro passacavo. In caso di maltempo è prevista una cover antipioggia. Il prezzo è 198 euro.

ALLUMINIO L'altra novità di Mytech per quest'anno è la linea di valigie in alluminio Raid Pro, che sostituisce la storica linea Raid da cui ha avuto origine il marchio Mytech, con prestazioni aumentate e un design ancora più bello. Le valigie hanno angolari, agganci cinghia e tubolari integrati, così da facilitare il trasporto con i guanti. Sistema di chiusura lock system e sistema di sgancio dal telaio easy fix rapido e semplice. Il set è composto da un top case da 44 o 58 litri e da una coppia di valigie laterali da 32 e 29 litri oppure da 41 e 48 litri. Possono essere color alluminio con gli angolari neri o completamente nere. Al momento ci sono due promozioni per chi la acquista: si può scegliere tra valigie laterali e telaio a 950 euro, oppure valigie laterali e bauletto a 990 euro. Tutto 100% Made in Italy. Ce lo racconta Laura Contò, Marketing Manager di Mytech.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023