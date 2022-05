MyTech Superleggera, leggera di nome e di fatto. Unboxing e recensione

Le borse laterali sono un accessorio indispensabile per chi fa turismo in moto, e con l’aggiunta di un bauletto si possono raggiungere capacità di carico quasi da utilitaria. Il materiale preferito dai produttori è l’alluminio, un metallo nobile e leggero. Ma si sa, il motociclista è un “animale” esigente e vorrebbe borse sempre più capienti ma al contempo leggere come una piuma. Un connubio per nulla semplice da trovare, anche se Mytech potrebbe aver trovato la soluzione con la linea di borse e bauletti Superleggera, provate a indovinare perché? È lei la protagonista di questa puntata di MotorUnboxing.

MyTech Superleggera, la valigia in fibra di carbonio protagonista del nostro MotorUnboxing

L’UNIONE FA LA FORZA… E LA LEGGEREZZA MyTech è un’azienda specializzata nella realizzazione di accessori in alluminio ma per andare in contro alla richiesta di leggerezza delle motovaligie da parte dei motociclisti ha dovuto esplorare nuove strade, trovando nella fibra di carbonio quella ideale. Il carbonio, infatti, a parità di rigidità, assorbe meglio le vibrazioni, ha la capacità di isolamento termico, è resistente a variazioni di temperatura, all’effetto di agenti chimici e ha buone proprietà ignifughe oltre ad essere resistente agli urti, alla fatica e al peso. E proprio il peso è la parola chiave della Superleggera: rispetto alla già ottima ModelX (trovate la prova effettuata alla HAT Adventourfest qui) è più leggera del 44% con il peso che passa da 7 kg a 4,9 kg a valigia. Anzi, nella nostra prova strumentale è risultata addirittura più leggera, 4,350 kg.

COM’È FATTA Ovviamente la fibra di carbonio va ad affiancare e non a sostituire del tutto l’alluminio, che sulla Mytech Superleggera è utilizzato sia nel coperchio, sia nel corpo valigia. La Superleggera è stata oggetto di numerose analisi soprattutto sul posizionamento delle trame di fibra di carbonio per dare le giuste caratteristiche meccaniche alla struttura e trovare il giusto equilibrio tra carbonio e alluminio. Il metallo è lasciato con finitura naturale mentre le parti in fibra di carbonio sono state verniciate con una vernice trasparente opaca. Il risultato è un prodotto di ottima qualità, piacevole alla vista e al tatto. A differenza del profilo inserito nella linea Model-X, l’angolare è incorporato all’interno del carbonio, con lo scopo di aumentare l’impermeabilità della valigia. A tal proposito è da segnalare la presenza di una doppia guarnizione che garantisce la tenuta stagna.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA Per accedere al vano bisogna sbloccare il sistema di chiusura in acciaio, disponibile su entrambi i lati corti della valigia. Per aumentare la sicurezza del motociclista durante la marcia, nel blocchetto chiave della valigia c’è un magnete, con lo scopo di evitare sbloccaggi accidentali qualora il motociclista dovesse dimenticarsi di chiudere a chiave le borse. Il blocchetto chiave è rifinito con una cover anodizzata marchiata a laser… dicevamo della qualità percepita?

MyTech Superleggera, la piastra anodizzata aumenta la qualità percepita

FACILE E VELOCE Il sistema di aggancio utilizzato per fissare la valigia Superleggera al telaio montato sulla moto è uno dei punti di forza. Si chiama Push block, un meccanismo comandato da molle che consentono di montare le valigie in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Il sistema è realizzato in acciaio inox e allumino spesso 4 mm. Tra le staffe e il telaio abbiamo inserito dei piccoli gommini per eliminare quelle vibrazioni eccessive che si andrebbero a verificare in off-road.

UN PO’ DI NUMERI Non saranno interessanti come le soluzioni tecniche ma anche i numeri caratteristici della Superleggera hanno la loro importanza. Partiamo dalle diverse capienze, disponibile da 40 o 47 litri possono sopportare un carico massimo di 8 kg a 130 km/h.

MyTech Superleggera

PREZZO E per finire parliamo di prezzi, le valige laterali laterali hanno un prezzo di listino di 550 euro + IVA l'una, il bauletto, invece, ha un costo di 525 euro + IVA.