Autore:

Dario Paolo Botta

PRESTO IN ARRIVO Kawasaki conferma l’arrivo della nuova naked turbo. Si chiamerà Kawasaki Z 1000 Supercharged l’ultima diabolica creazione della Casa giapponese. Nel teaser, che qui proponiamo, è possibile intravedere soltanto alcuni dettagli della nuda di Akashi. Il colore dominante è ovviamente il verde, che riveste il telaietto coprisella, mentre il nero contraddistingue il cupolino della nuova naked del Sol Levante. Sotto le vesti farà la comparsa un sistema di sovralimentazione, molto probabilmente un compressore volumetrico.

PRIMA DI EICMA La data di lancio è fissata per mercoledì 23 ottobre 2019, qualche settimana prima di EICMA, in programma da martedì 5 novembre a domenica 10 novembre 2019. La tecnologia di questa piccola scarenata? stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere la stessa delle versioni H2R da 320 CV. Ancora tanti punti di domanda per quanto riguarda invece il peso; Kawasaki Z1000 Supercharged, se tutto venisse confermato, dovrebbe superare in scioltezza i 200 kg.