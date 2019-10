Autore:

Giulia Fermani

PRIMA FOTO A un paio d'anni di distanza dal restyling, Honda Jazz si prepara a cambiare completamente pelle in occasione del Salone di Tokyo 2019. Ora che manca una settimana esatta dalle presentazioni ufficiali, in programma il prossimo 23 ottobre, Honda ha pubblicato la prima immagine teaser della quarta generazione della sua utilitaria semi-alta.

COME CAMBIA L'immagine che svela il profilo della nuova Honda Jazz lascia intuire che anche l'edizione 2020 della segmento B giapponese conserverà l'architettura da micro-monovolume che ha caratterizzato le prime tre generazioni. Nonostante il teaser non permetta grandi giochi di interpretazione, le foto spia dello scorso marzo avevano già svelato il montante anteriore visibilmente inclinato e i gruppi ottici posteriori ora a sviluppo orizzontale.

IL MOTORE Per la prima volta in Europa, la nuova Honda Jazz 2020 sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, con un avanzato propulsore a due motori elettrici: uno farà da generatore e uno da propulsore. Ancora non si sa nulla, però, riguardo al motore termico integrato nel sistema. Ne sapremo di più il giorno del lancio, continuate a seguirci.