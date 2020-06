MOBILITÀ GREEN Sono sempre di più le case automobilistiche che hanno deciso di cavalcare l’onda verde che sta attraversando la penisola (e non solo): dopo le proposte di Fiat e Alfa Romeo, Skoda e Peugeot, ecco quelle di BMW pensate per chi vuole spostarsi in maniera comoda, senza rinunciare allo stile e all’attenzione per l’ambiente.

ELETTRICHE MA NON SOLO Anche la proposta di BMW è molto articolata, e comprende una serie di biciclette muscolari tradizionali (tra cui l’elegantissima gravel realizzata in collaborazione con 3T), una pieghevole, monopattini a spinta e diverse due ruote per i più piccini. Nell’ambito delle e-bike, la casa di Monaco presenta due modelli, affiancati da un monopattino elettrico: tutti beneficiano degli incentivi statali messi a disposizione del governo (e i cui fondi sono recentemente stati aumentati), e sono in promozione con sconti consistenti validi fino al prossimo 30 agosto.

BMW Active Hybrid e-Bike

Questa bicicletta a pedalata assistita, caratterizzata da linee molto pulite, ha il telaio sloping con tubo obliquo che integra batteria e motore centrale.

Motore: Brose Drive S Alu brushless da 36V

Brose Drive S Alu brushless da 36V Potenza: 250 W / 90 Nm

250 W / 90 Nm Livelli di assistenza: 280%, 320%, 380%

280%, 320%, 380% Modalità walk: fino a 5 km/h

fino a 5 km/h Batteria: ioni di litio da 600 Wh

ioni di litio da 600 Wh Telaio: alluminio

alluminio Sella: Royal

Royal Pneumatici: Continental Contact Cruiser

Continental Contact Cruiser Cambio: Shimano Deore XT 10 marce

Shimano Deore XT 10 marce Forcella: Suntour NCX

Suntour NCX Freni: a disco Shimano 180 mm (anteriore) / 160 mm (posteriore)

a disco Shimano 180 mm (anteriore) / 160 mm (posteriore) Peso: 23,5 kg

23,5 kg Dimensioni: S, M, L

S, M, L Prezzo: 3.080 euro

BMW Urban Hybrid e-Bike

Cambia la tecnologia, con il motore integrato nel mozzo della ruota posteriore e un sensore di passo, ma non il design, molto pulito e con la batteria semi-integrata nel telaio in alluminio.

Motore: da 250W

da 250W Batteria: agli ioni di litio

agli ioni di litio Freni: a disco Shimano 180 mm (anteriore) / 160 mm (posteriore)

a disco Shimano 180 mm (anteriore) / 160 mm (posteriore) Forcella: rigida

rigida Telaio: alluminio

alluminio Sella: RoyalMach 2

RoyalMach 2 Cambio: Shimano Deore/ XT 10 marce

Shimano Deore/ XT 10 marce Ruote: Continental Grand Sport Extra 28”

Continental Grand Sport Extra 28” Peso: 18,5 kg

18,5 kg Dimensioni: S, M, L

S, M, L Prezzo: 2.200 euro

BMW e-Scooter

Monopattino elettrico pieghevole perfetto per essere riposto nel bagagliaio dell’auto, e utilizzato per affrontare il famigerato ultimo miglio negli spostamenti in città. Con una velocità massima di 20 km/h, il monopattino offre tre differenti modalità di guida, corrispondenti ad altrettante potenze e velocità massime