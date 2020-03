CHE PARTNERSHIP! Davvero interessante e originale, la collaborazione tra BMW e 3T, leader italiano nella produzione di biciclette di alta gamma: da questa partnership nascerà una versione speciale della Exploro, il modello all-road di punta dell’azienda di Presezzo (in provincia di Bergamo), dedicato ai clienti della casa bavarese, ma non solo.

3T EXPLORO Exploro è una bicicletta gravel con telaio aerodinamico in carbonio, manubrio da corsa e i pedali in carbonio più leggeri del mondo. La bici monta un cambio Shimano GRX specifico per il gravel, cerchi in lega Fulcrum e pneumatici Schwalbe One Speed. Tra le peculiarità della Exploro, la possibilità di montare ruote 650 o 700, a seconda delle esigenze. Gli specifici cerchi in lega consentono di montare le 650 e mantenere comunque l’handling di una 700. A questo, per l’edizione BMW, si aggiungono sella e nastratura del manubrio in pelle Brooks.

PREZZO La bici Exploro BMW è disponibile in due varianti di colore, grigio e grigio/blu, al prezzo consigliato di 5.499 euro. Sul sito 3T è già ordinabile, ma presto dovrebbe arrivare anche presso selezionati rivenditori BMW ed Experience Center 3T.