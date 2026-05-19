LetBe Punk: la bobber cinese con motore bicilindrico e prezzo low cost

LetBe è stata fondata nel 2022 dal Gruppo cinese Haojin e oggi questo marchio motociclistico viene commercializzato anche in alcuni Paesi europei. Tra i modelli più interessanti della gamma c'è LetBe Punk, una bobber che nello stile è ispirata a modelli più famosi come la Triumph Bonneville Bobber, e che si mette in luce per un prezzo molto interessante.

LetBe Punk

Motore bicilindrico da 500 cc

LetBe Punk si riconosce per il sellino ''sospeso'' e per pneumatici con misure tipiche delle bobber e cioè 130/90-16 all'anteriore e 150/80-16 al posteriore, in questo caso in abbinamento su cerchi a raggi. La dotazione tecnica include poi un impianto frenante con doppio freno a disco anteriore da 300 mm, posteriore da 260 mm e una forcella telescopica a steli rovesciati regolabile. Il cuore pulsante della moto è un motore bicilindrico da 500 cc raffreddato a liquido, dotato di iniezione elettronica Bosch e in grado di erogare una potenza massima di 54 CV o 44 CV nella versione dedicata ai possessori della patente A2. Ovviamente, cambio a 6 marce e omologazione Euro 5+.

LetBe Punk: la vista laterale

Tra le altre caratteristiche della LetBe Punk troviamo luci a LED, l'immancabile ABS, il controllo di trazione, un sistema di accesso keyless oltre a un piccolo display TFT circolare. Con un serbatoio pieno da 16,2 litri, la bobber pesa circa 220 kg. L'altezza della sella dichiarata è di 72 cm.

Prezzo

Nei Paesi europei dove è già disponibile, la LetBe Punk è proposta tra i 6 e i 7 mila euro (6.100 euro in Germania).

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