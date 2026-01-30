Jawa 730 Twin 2026, ecco la nuova café racer dalla Repubblica Ceca

Sella a 785 mm da terra, 213 kg a secco e 75 CV - ma sarà disponibile anche in versione depotenziata "A2"

Jawa 730 Twin 2026 - Un prototipo della nuova Jawa 730 Twin, apparentemente molto vicino alla versione di serie, è stato ''paparazzato'' in Repubblica Ceca. Si tratta di una moderna café racer bicilindrica prodotta dalla Casa ceca Jawa Moto, che non va confusa con la Jawa-Yezdi-Mahindra indiana. Semmai, la 730 Twin condivide parte della meccanica con la cinese Jedi 750, commercializzata in alcuni Paesi europei come Mash FR 750. Per esempio il motore.

Jawa 730 Twin 2026, il motore è condiviso con la Mash FR 750

Jawa 730 Twin, com'è fatta

Il cuore è un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 730 cc, sviluppato da Jedi con il supporto dello specialista svizzero Suter. Eroga 75 CV a 8.200 giri/min ed è - per forza di cose - omologato Euro 5+. È prevista anche una versione depotenziata A2 da 48 CV. La velocità massima dichiarata è di circa 205 km/h. Il telaio è a doppia culla in tubi d’acciaio, abbinato a sospensioni KYB regolabili. La forcella è ''rovesciata'', il forcellone è in alluminio.

Jawa 730 Twin 2026, sarà disponibile anche in versione ''A2''

I freni sfruttano componenti Brembo e ABS Bosch, i cerchi sono in alluminio, di 17'', e le gomme hanno misura 120/70-180/55. Il peso a secco è dichiarato in 213 kg. Il serbatoio Acerbis in plastica contiene circa 16 litri. L’altezza sella è di soli 785 mm.

Jawa 730 Twin 2026, freni con componentistica Brembo

Jawa 730 Twin, dotazione

I contenuti sono moderni: fanaleria full LED , display TFT con connettività e navigazione, avviamento keyless. L'anima café racer è evidenziata da coprisella monoposto e portatarga laterale fissato al forcellone.

Jawa 730 Twin 2026, display TFT con connettività

Jawa 730 Twin, disponibilità e prezzo

La versione definitiva sarà presentata il 5 marzo 2026 al salone Motosalon di Brno, occasione in cui verrà comunicato il prezzo.

Jawa 730 Twin 2026, è prodotta dalla Jawa ''vera''

Pubblicato da Fabio Meloni, 30/01/2026