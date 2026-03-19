Nuova Bimota KB399: la sorella minore della KB998 è già protagonista

Bimota ha deciso di festeggiare nel migliore dei modi il successo che sta ottenendo la KB998 Rimini. Si tratta di una moto che abbiamo già visto da vicino e che ha saputo non solo conquistare la stampa internazionale ma pure ottenere importanti risultati nel Mondiale Superbike 2026 centrando il podio. Dunque, come intende festeggiare questi successi l'azienda? Svelando la nuova Bimota KB399, sorella minore della KB998 ma comunque studiata per offrire il classico DNA dell'azienda.

Nata sulla base della Kawasaki ZX-4RR

Bimota KB399

Il cuore pulsante di questa piccola sportiva è un motore 4 cilindri di 399 cc in grado di erogare 58,7 kW (80 CV) di potenza massima. Se questi numeri ci ricordano qualcosa è perché per realizzare la nuova Bimota KB399 si è partiti dalla base della Kawasaki ZX-4RR, moto già apprezzata per il suo temperamento ma che qui è stata rielaborata non solo con una nuova veste ma pure con una serie di novità di ciclistica che la rendono ancora più efficace tra le curve.

Una sportiva vera

Bimota KB399

Livrea nera, rossa e bianca con telaio rosso, per la nuova Bimota KB399 è stata messa a punto una nuova carena con appendici aerodinamiche integrate. La sportiva sarà disponibile pure nella versione ES (Edizione Speciale) con una dotazione ancora più ricca, grazie ad esempio alla carenatura in fibra di carbonio asciutta (Dry Carbon Fiber), ai semimanubri dedicati, le leve del cambio e del freno e le pedane regolabili in alluminio lavorate dal pieno.

Parlando della ciclistica, la nuova sportiva può contare su di una forcella Showa SFF-BP da 41 mm abbinata al monoammortizzatore Showa BFRC lite (Öhlins STX46 sulla ES). Il motore è poi abbinato ad un impianto di scarico con silenziatore Akrapovič realizzato su misura. L'impianto frenante, invece, può contare su pinze Brembo Stylema ad attacco radiale. Non può ovviamente mancare l'elettronica e al riguardo, la nuova Bimota KB399 offre Traction Control a 3 livelli, selezione delle modalità di potenza, Integrated Riding Modes e Quickshifter di serie.

Il tutto, è stato ottimizzato per offrire al pilota il massimo coinvolgimento e divertimento alla guida. Insomma, la scheda tecnica mette chiaramente in evidenza che la sorella minore della KB998 non è in alcun modo una moto entry level ma che anzi è una piccola superbike.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026