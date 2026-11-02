Bauletto per scooter e moto, 24 litri di spazio e sgancio rapido per usarlo tutti i giorni

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Chi utilizza lo scooter tutti i giorni conosce bene il problema dello spazio. Il vano sottosella non sempre è sufficiente per riporre il casco, una giacca antipioggia o gli oggetti che servono durante gli spostamenti quotidiani. Un bauletto posteriore permette di aumentare la capacità di carico del veicolo senza dover portare continuamente uno zaino sulle spalle. È una soluzione pratica soprattutto per chi usa lo scooter per andare al lavoro, fare commissioni o muoversi in città. Il TRESKO da 24 litri è pensato proprio per queste esigenze. Offre uno spazio aggiuntivo per un casco o altri piccoli oggetti, dispone di una serratura con chiave e viene fornito con una piastra di fissaggio. Il sistema di sgancio rapido permette anche di rimuoverlo dal veicolo quando non serve.

Prezzo: 42,99€

Un bauletto capiente per gli spostamenti quotidiani

La caratteristica principale del bauletto TRESKO da 24 litri è la capacità di contenere un casco, compatibilmente con le sue dimensioni. Lo spazio può essere utilizzato anche per trasportare piccoli acquisti, accessori personali e oggetti utili durante la giornata. La portata massima dichiarata è di 5 kg, un limite da rispettare quando si organizza il carico. Il bauletto misura esternamente 37 x 28,5 x 33 cm ed è realizzato in plastica rigida nera opaca, una superficie semplice da pulire e adatta all’utilizzo quotidiano. La struttura è resistente agli spruzzi d’acqua, una caratteristica utile quando si viaggia sotto una pioggia leggera o su strade bagnate. Non viene però dichiarata una completa impermeabilità, quindi è preferibile proteggere separatamente documenti e dispositivi elettronici particolarmente sensibili all’umidità.

Serratura con chiave e sgancio rapido

Uno degli aspetti più interessanti del bauletto TRESKO è il sistema di fissaggio. La confezione comprende una piastra universale da installare sul portapacchi, insieme al materiale necessario per il montaggio. Una volta fissata la piastra, il bauletto può essere rimosso senza utilizzare attrezzi, attraverso un meccanismo azionabile soltanto quando il contenitore è aperto. Il produttore dichiara che l’operazione richiede circa 15 secondi. La serratura con due chiavi in dotazione impedisce l’accesso al contenuto e, quando il bauletto è chiuso, anche l’azionamento del sistema di sgancio rapido. È una soluzione utile durante le soste, pur senza offrire una protezione assoluta contro i tentativi di furto. La maniglia integrata permette di trasportare il contenitore una volta rimosso dalla moto o dallo scooter.

Compatibilità con scooter, moto e ciclomotori

Il TRESKO da 24 litri viene presentato come un bauletto universale, utilizzabile su scooter, motociclette, ciclomotori e quad. Prima dell’acquisto è comunque importante verificare la presenza di un portapacchi compatibile con la piastra di fissaggio, oltre ai limiti di carico previsti dal costruttore del veicolo. La piastra misura 34,5 x 5,5 x 31,5 cm e per il montaggio sono necessarie una chiave a forcella e una chiave esagonale. Sul retro è presente un elemento riflettente largo circa 32 cm, pensato per migliorare la visibilità del veicolo quando viene illuminato da altre sorgenti luminose. Due limitatori elastici laterali contribuiscono invece a contenere l’apertura del coperchio, evitando sollecitazioni eccessive sulle cerniere.

Prezzo: 42,99€

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