Casco e guanti bagnati dopo un giro in moto? Questo dispositivo li asciuga quando torni a casa

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Chi utilizza la moto o lo scooter anche durante l'autunno e l'inverno conosce bene il problema dell'attrezzatura bagnata. Basta un temporale durante il tragitto casa-lavoro per ritrovarsi con i guanti impregnati d'acqua, gli stivali umidi e l'imbottitura del casco che fatica ad asciugarsi. Il problema diventa ancora più fastidioso quando bisogna rimettersi in sella il mattino successivo, magari con temperature già piuttosto basse. Lasciare tutto vicino a un termosifone non è sempre la soluzione migliore, soprattutto quando si tratta di materiali delicati e componenti che non dovrebbero essere esposti a temperature elevate. Per questo esistono dispositivi progettati per asciugare l'attrezzatura da moto attraverso un flusso d'aria calda controllato, raggiungendo anche le parti interne dove l'umidità tende a rimanere più a lungo. Tra questi c’è ShoeDry Airo, un asciugatore elettrico da 100 W pensato per caschi, guanti, stivali e scarpe.

Prezzo: 69,95€

Come asciugare casco e guanti

La caratteristica principale di ShoeDry Airo è il sistema di ventilazione che convoglia aria calda all'interno dell'attrezzatura. A differenza di un riscaldamento concentrato su una superficie esterna, il flusso d'aria permette di raggiungere le zone più difficili da asciugare, come le dita dei guanti, l'interno degli stivali e le imbottiture del casco. La temperatura dichiarata di circa 45 °C è pensata per un'asciugatura graduale. Questo aspetto è particolarmente interessante per chi utilizza guanti in pelle, calzature con rivestimenti interni e caschi con imbottiture che richiedono attenzione durante la pulizia e la manutenzione. Prima dell'utilizzo resta comunque importante verificare le indicazioni del produttore della propria attrezzatura. ShoeDry Airo viene presentato anche come compatibile con i caschi dotati di sistemi di comunicazione Bluetooth e interfoni integrati. Il produttore dichiara che il flusso d'aria è adatto alla presenza di questi componenti elettronici, anche se è opportuno rispettare le istruzioni di manutenzione del casco e dell'interfono.

Timer automatico e un solo dispositivo per tutta l'attrezzatura

Un altro elemento utile nell'impiego quotidiano è la presenza del timer con spegnimento automatico. Il programma standard dura 120 minuti, mentre è prevista anche un'impostazione più breve per gli accessori che presentano soltanto una leggera umidità. Il tempo effettivo necessario dipende naturalmente dalla quantità d'acqua assorbita e dai materiali. La potenza nominale è di 100 W. Considerando un funzionamento continuo alla potenza massima per due ore, il consumo teorico sarebbe di 0,2 kWh per ciclo. Il dispositivo integra anche una protezione contro il surriscaldamento e, secondo la descrizione del produttore, una tecnologia a ioni destinata a rinfrescare l'interno degli accessori durante l'asciugatura.

Prezzo: 69,95€

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