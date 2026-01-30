L’ultima scena di Fast & Furious rifatta coi modellini: backstage e risultato finale

Chi non ricorda la sfida finale tra la Toyota Supra di Brian (Paul Walker) e la Dodge Charger di Dom (Vin Diesel) in Fast & Furious, con quel leggendario incidente col camion? Bene, qualcuno ha deciso di renderle omaggio in miniatura.

Miniaturizzare un’icona del cinema

Il progetto è un vero e proprio tributo alla crew del film: la scena finale è stata riprodotta fedelmente con modellini in scala 1:24, senza l’uso di CGI o effetti digitali. Solo modellini, fumo artificiale e qualche lucetta strategica per ricreare l’atmosfera cinematografica.

Il diorama riproduce fedelmente il porto di Los Angeles, il set originale della pellicola, trasformando il plastico in un vero campo di battaglia automobilistico… in miniatura.

Backstage da collezione

Il video mostra tutto il dietro le quinte, dalla preparazione dei set e dei modellini fino all’uso di effetti pratici che rendono l’azione credibile e coinvolgente. Ogni curva, ogni salto, ogni dettaglio è stato curato con pazienza, come se il modellino fosse una vera supercar in pista.

Il risultato finale

La sequenza finale del mini-film è un piccolo capolavoro: il confronto tra Supra e Charger mantiene tutta la tensione dell’originale, con la soddisfazione in più di sapere che tutto è stato creato a mano. Non servono effetti digitali per far battere il cuore degli appassionati di auto e cinema.

Se sei fan della saga o semplicemente ami le auto e le miniature, questo remake uscito a giugno 2025, che forse ti eri perso, è un piccolo gioiello da guardare fino all’ultimo fotogramma.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/01/2026