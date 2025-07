L'auto Fast & Furious venduta a 1 milione $ che non ti aspetti

Sono un patrimonio del cinema d'azione, sono le automobili protagoniste della saga Fast & Furious.

Dalla Mitsubishi Eclipse del primo film, danneggiata al collettore, fino all’audace Pontiac Fiero, lanciata nello spazio in F9: The Fast Saga, ogni auto ha lasciato un segno indelebile.

Mentre le più iconiche Fast & Furious cars sono le Dodge Charger di Dom Toretto (Vin Diesel), la Mazda RX-7 di Han (interpretato da Sung Kang) in Fast & Furious: Tokyo Drift è considerata da molti come la seconda più rappresentativa della serie.

La Mazda RX-7 (1992) di ''Fast & Furious: Tokyo Drift'' (cars.bonhams.com)

Prova ne sia l’incredibile cifra di oltre 1 milione di dollari pagata recentemente da un collezionista per una delle due vetture originali ancora esistenti.

Inconfondibile grazie a VeilSide

La RX-7 in questione è stata personalizzata con il bodykit VeilSide ''Fortune'', che le conferisce un aspetto distintivo e facilmente riconoscibile.

Mazda RX-7 ''Tokyo Drift'': il preparatore è la giapponese VeilSide (cars.bonhams.com)

Secondo un consulente tecnico coinvolto nella produzione del film, per le riprese furono assemblati nove esemplari. Ma solo due hanno superato il rigoroso processo di selezione e sono sopravvissuti fino a oggi.

Controfigura statica

L’auto recentemente venduta è una versione completamente funzionante, ma venne usata principalmente per le riprese statiche. Non partecipando alle scene di drift, presenta uno stato di conservazione migliore.

(Sfogliare la gallery per credere).

Mazda RX-7 ''Fast & Furious: Tokyo Drift'': in perfetta forma (cars.bonhams.com)

Senza contare che i veicoli destinati alle scene da fermi sono spesso costruiti con maggiore attenzione ai dettagli estetici, poiché devono apparire perfetti in primo piano, a differenza delle versioni “usa e getta” impiegate nelle sequenze d’azione.

Chi offre di più?

Ma torniamo al dunque. Durante un’asta organizzata da Bonhams, la RX-7 ''Tokyo Drift'' è stata venduta per la cifra record di 1.224.000 dollari, stabilendo un nuovo primato per una RX-7 stradale.

Mazda RX-7 ''Tokyo Drift'': venduta. Per 1 mln $... (cars.bonhams.com)

Sebbene non sia il prezzo più alto mai pagato per un’auto del franchise, si avvicina alla somma di 1,357 milioni di dollari sborsata per una Nissan R34 GT-R utilizzata da Brian O’Connor (Paul Walker). Un’altra celebre vettura guidata da Brian, la Toyota Supra del primo capitolo, fu venduta nel 2021 per 550.000 dollari.

Qual è la vostra ''bestiolina'' preferita di tutta la serie? Sì, siamo un po' impiccioni...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2025