Cristiano Ronaldo in Fast & Furious? Rumors e indizi social dicono che potrebbe accadere

Le voci circolavano già da un po’, ma negli ultimi giorni hanno decisamente alzato il volume. Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi calciatori di sempre, potrebbe entrare nell’universo di Fast & Furious. Nessun annuncio ufficiale, almeno per ora, ma una serie di segnali social ha riacceso la fantasia dei fan e acceso il dibattito. E, a ben vedere, l’idea è meno strana di quanto sembri.

Il primo indizio arriva direttamente da Vin Diesel. Sul suo profilo Instagram ufficiale compare una foto che lo ritrae accanto a CR7, accompagnata da una didascalia che non lascia molto spazio all’interpretazione: “Tutti chiedono se sarà parte della mitologia Fast… posso dirvi che è uno vero. Abbiamo scritto un ruolo per lui…”. Parole pesanti, che sembrano suggerire qualcosa di più di una semplice amicizia o di un incontro casuale.

La foto, va detto, è piuttosto bizzarra. Ronaldo ricorda più una statua di cera che un attore sul set. Strana, ma abbastanza intrigante da finire comunque nella griglia di Instagram e alimentare le speculazioni.

Come spesso accade, quando Vin Diesel lancia l’amo, qualcuno abbocca. E infatti, poche ore dopo, ci ha pensato Tyrese Gibson a rincarare la dose, secondo quanto riporta la testata The Drive.

L’attore, presenza fissa della saga fin dai tempi di 2 Fast 2 Furious con il ruolo di Roman Pearce, ha pubblicato su Facebook l’immagine - poi rimossa, si direbbe - di alcuni membri del cast che accolgono Ronaldo “in famiglia”.

L’impressione è che l’immagine non sia autentica, bensì generata con l'aiuto di un'intelligenza artificiale (giudica tu) ma il messaggio, ancora una volta, sembra contare più della sua credibilità visiva.

CR7 accolto dalla Famiglia di Fast and Furious: un fotomontaggio?

A questo punto viene spontaneo chiedersi se si tratti solo di una trovata promozionale per il franchise o di qualcosa di più. Per esempio un modo neanche troppo velato per spingere produttori e studios a mettere sul tavolo un assegno importante e rendere realtà un cameo di lusso. In entrambi i casi, il nome di Cristiano Ronaldo è una calamita perfetta per l’attenzione mediatica.

Al di là delle immagini sospette, però, l’idea di vedere CR7 in un film d’azione non è affatto campata in aria. Il fuoriclasse portoghese sta da tempo lavorando per costruirsi un futuro oltre il calcio. All’inizio dell’anno ha annunciato l’apertura di uno studio cinematografico insieme al regista britannico Matthew Vaughn, già dietro a titoli come Kingsman e Layer Cake.

A quarant’anni, Ronaldo è inevitabilmente proiettato verso il “dopo carriera” sportivo, e il cinema rappresenterebbe una transizione naturale, oltre che estremamente redditizia, per una delle figure più riconoscibili al mondo. Del resto, Vin Diesel non è nuovo a questo tipo di operazioni. Nel 2017 Neymar Jr. comparve in xXx – Il ritorno di Xander Cage, proprio nello stesso anno del suo clamoroso trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Guarda il video qui sotto.

In conclusione, l’ipotesi di Cristiano Ronaldo nel prossimo Fast & Furious resta, per ora, non confermata. Ma tra indizi social, strategie di marketing e un contesto che rende l’operazione credibile, l’idea appare tutt’altro che fantasiosa. Possibile? Sì. Probabile? Più di quanto si pensi. Ufficiale? Non ancora. Ma se dovesse succedere, difficilmente qualcuno potrà dire di essere rimasto davvero sorpreso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/12/2025