Fast X, l’ultima (o quasi) corsa di Dominic Toretto & C: il nuovo trailer

Una Lamborghini Gallardo placcata oro, una Alfa Romeo GTAm del 1970 arancione, una McLaren targata Ro4d Rge, una enorme palla esplosiva che corre per le strade di Roma e Dominic Toretto che la fa rimbalzare come fosse la pallina di un flipper. Aggiungeteci un Jason Momoa in vena di far esplodere il Vaticano... Cosa potrebbe mai andare storto?

Fast X, al cinema dal 18 maggio: una scena dal film, c'è Jason Momoa su una Harley Davidson

FINALE IN COPPIA A suon di inseguimenti, scazzottate e stunt impossibili (c’è persino la Charger di Dom che in fiamme scende lungo una diga), il nuovo trailer di Fast X non si risparmia e anticipa gli avvenimenti del primo dei due film che concluderanno - almeno per il momento - la saga di Dominic Toretto e famiglia. Perché si sa, da Harry Potter in poi le saghe cinematografiche si chiudono con almeno due appuntamenti in sala.

Fast X, al cinema dal 18 maggio: una scena dal film con Vin Diesel

FAST XI Secondo quanto racconta il regista Louis Leterrier a Empire Magazine, il film si concluderà con un enorme colpo di scena, un “cliffhanger che lascerà il pubblico a bocca aperta”, in attesa di Fast XI che “sarà una cosa enorme... non voglio calcare troppo la mano, ma quello che abbiamo in mente è gigantesco, sia in termini di azione che di emozioni. La gente piangerà tanto”.

Fast X, al cinema dal 18 maggio: una scena dal film, c'è anche Brie Larson (Captain Marvel)

CAST STELLARE Fast X vede tornare praticamente tutti gli attori che negli anni hanno preso parte alla serie, con le uniche eccezioni di Paul Walker (morto in un incidente stradale nel novembre del 2013) e di The Rock, dopo gli screzi con Vin Diesel sul set di Fast & Furious 8. Oltre a Vin Diesel sullo schermo ci saranno Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, insieme a Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson e Jason Momoa nei panni del supercattivo deciso a sterminare la famiglia Toretto.

Fast X, al cinema dal 18 maggio: una scena dal film, la Charger di Dom non manca mai

QUANDO ESCE Fast X arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 18 maggio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/04/2023