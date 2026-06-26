Lepas L8: prezzi e arrivo in Italia del nuovo SUV plug-in hybrid

Ordini da luglio e prezzi da 41.700 euro per la nuova Lepas L8. Powertrain plug-in da 279 CV e oltre 90 km di autonomia elettrica

Sono stati ufficializzati i prezzi della nuova Lepas L8, un SUV medio lungo 4 metri e 69 centimetri che si appresta a fare il suo ingresso sul mercato italiano. I preordini si apriranno a luglio, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto per settembre.

Come puoi notare dalle immagini del video più in basso, la linea della vettura è decisamente pulita ed elegante, priva di esasperazioni geometriche. Buone notizie sul fronte della praticità: il bagagliaio offre 507 litri di capacità con i sedili in configurazione standard, uno spazio ben sfruttabile prima di dover reclinare gli schienali posteriori.

Abitacolo curato e richiami premium

Salendo a bordo si percepisce una buona gestione dello spazio, ma l'occhio cade inevitabilmente sull'impostazione di plancia e console centrale, che richiama in modo piuttosto evidente il linguaggio stilistico di casa Mercedes.

A centro vettura domina lo schermo a sviluppo verticale, raccordato alla base del tunnel con una linea curva fluida, dove è posizionato un comando rotante per la gestione delle funzioni.

Passando alla qualità percepita, i tecnici hanno fatto un buon lavoro: sui pannelli porta i materiali morbidi al tatto si fermano all'altezza del bracciolo, ma la maniglia riprende con coerenza la stessa finitura grafica della plancia.

Powertrain plug-in da 279 cavalli

Sotto il cofano, la Lepas L8 punta su un sistema plug-in hybrid accoppiato a un motore in grado di erogare complessivamente 279 cavalli. Si tratta di una configurazione interessante, soprattutto per il dato sull'autonomia: la batteria di bordo garantisce infatti oltre 90 km, una quota in grado di consentire a molti commuter la gestione dei tragitti quotidiani a zero emissioni.

Sul fronte delle prestazioni i numeri sono più che adeguati alle ambizioni premium che traspaiono dal resto del veicolo: per coprire lo scatto da 0 a 100 km/h bastano 7,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h.

I prezzi e le versioni per l'Italia

Chiudiamo con l'analisi del listino. Il prezzo di partenza per l'allestimento d'ingresso è fissato a 41.700 euro. Se si decide di salire di livello, la versione top di gamma si posiziona a 44.700 euro.

Una differenza di 3.000 euro che, all'atto pratico, aggiunge al pacchetto di serie già completo elementi di sostanza come i cerchi in lega da 20 pollici, il tetto panoramico, i sedili in ecopelle con funzione massaggio, il sistema di parcheggio automatico gestibile anche da remoto e un impianto audio Sony dotato di 8 altoparlanti. Un plus che vale la pena concedersi.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/06/2026