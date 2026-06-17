Lepas L8, la nuova Super Hybrid debutta in Italia: oltre 1.000 km di autonomia da 41.700 euro

Lepas L8 sta arrivando sul mercato italiano. Il nuovo SUV ibrido Plug-in proposto dal marchio del Gruppo Chery sarà ordinabile sul nostro mercato a partire dal mese di luglio a partire da 41.700 euro.

Arriva un nuovo Super Hybrid: ecco le caratteristiche

Ricordiamo che il nuovo SUV misura 4.688 mm lunghezza x 1.871 mm larghezza x 1.686 mm altezza, con un passo di 2.800 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 507 litri che possono salire a 1.314 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il peso in ordine di marcia è di 1.945 kg.

Lepas L8

Sotto al cofano troviamo un powertrain ''Super Hybrid'' che è composto da un motore 4 cilindri 1.5 TGDi abbinato a 2 unità elettriche. La potenza massima di sistema arriva a 279 CV con 365 Nm di coppia massima. In termini di prestazioni, la nuova Lepas L8 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

Ad alimentare le unità elettriche ci pensa una batteria con una capacità di 18,4 kWh che consente un'autonomia WLTP in elettrico di 90 km. Il consumo dichiarato è di 2,2 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono pari a 53 g/km. L'autonomia totale dichiarata supera i 1.000 km.

Allestimenti e prezzi

La nuova Lepad L8 è proposta in due allestimenti: Essence ed Elegance. Parlando delle dotazioni di serie, la versione Essence offre, tra le altre cose, cerchi da 19 pollici, fari full-LED, display centrale da 13,2 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, climatizzatore automatico bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 540° e 8 airbag.

Lepas L8, interni

L'allestimento Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, assistenza al parcheggio autonomo e da remoto e 10 airbag. Inoltre, solo per la versione Elegance, sono disponibili gli interni in tinta Cuoio, a 500 euro.

La gamma colori parte dal bianco Himalayan di serie; le tinte metallizzate Provence Purple, Mariana Black e Norwegian Forest Green sono prevedono un extra 700 euro, mentre la vernice opaca Iceland Lava Matte Gray, riservata all’allestimento Elegance, costa 1.200 euro.

Prezzi: Essence da 41.700 euro ed Elegance da 44.700 euro. La garanzia di base del SUV è di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026