Lepas L6: interni, motori e prezzo atteso del nuovo crossover

Se ricordi, ti avevo mostrato questa vettura in anteprima lo scorso agosto, direttamente dal mio viaggio in Cina. All'epoca la Lepas L6 era ancora poco più di un prototipo; oggi, finalmente, posso mostrarti come sono fatti gli interni definitivi nel dettaglio di questo video.

Abitacolo curato e ispirazione premium

Accomodandosi a bordo, l'impatto visivo e tattile si rivela piuttosto curato. I sedili sono rivestiti in una morbida ecopelle arricchita da lavorazioni trapuntate, mentre l'impostazione della plancia richiama in modo evidente il design di scuola Mercedes. A dominare la scena è il grande schermo verticale dell'infotainment, che si raccorda alla console centrale attraverso una linea curva e fluida.

Spazio a bordo e un dubbio sul bagagliaio

Nonostante una lunghezza complessiva contenuta in 4 metri e 57 centimetri, la gestione dello spazio interno è generosa. Chi siede dietro può contare su un pavimento completamente piatto, un dettaglio tecnico che migliora sensibilmente l'abitabilità per il quinto passeggero al centro del divanetto.

Buona anche la capienza del vano di carico: la scheda tecnica dichiara una capacità di circa 400 litri, ma osservando l'effettiva profondità e le forme regolari, c'è il forte sospetto che si tratti di un errore di stampa per difetto nei dati ufficiali del costruttore. Lo spazio reale sembra superiore.

Le specifiche della versione 100% elettrica

Questa specifica variante della Lepas L6 adotta una motorizzazione 100% elettrica, alimentata da un pacco batteria da 66 kWh che permette di coprire fino a 450 chilometri di autonomia massima dichiarata.

Per quanto riguarda i tempi di rifornimento, collegandosi a una colonnina a corrente continua di adeguata potenza, il passaggio dal 30% all'80% di carica si completa in 22 minuti. Parlando di prestazioni, il motore eroga 211 cavalli, utili a raggiungere i 180 km/h di velocità massima e a coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi.

C'è anche la variante plug-in hybrid

Se non ti senti ancora pronto per il passaggio all'elettrico puro, a listino è prevista anche una versione plug-in hybrid. In questo caso la potenza complessiva sale a 279 cavalli, con la possibilità di viaggiare a zero emissioni in modalità puramente elettrica per circa 90 chilometri prima dell'intervento del motore termico. Il posizionamento di mercato si annuncia interessante, con un prezzo di partenza stimato al di sotto dei 40.000 euro.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/06/2026