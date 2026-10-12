C'è un momento preciso nella saga di Harry Potter in cui Ollivander, il dispensatore di bacchette magiche, pronuncia la famosa frase: ''È la bacchetta che sceglie il mago, ricordalo''. Te lo ricordi? Ecco, ora prova a sostituire la bacchetta con un volante in fibra di carbonio e pelle, la bottega polverosa con un caveau dal design futuristico e il maghetto dai capelli scompigliati con la sua storicamente più celebre nemesi giovanile: Draco Malfoy, o meglio, l'attore Tom Felton.

Il risultato non è una parodia creata con l'intelligenza artificiale, ma uno degli spot pubblicitari automotive più cinematografici e riusciti degli ultimi anni: quello dedicato alla Cupra Formentor Plug-in Hybrid. Un cortometraggio di poco più di due minuti intitolato ''The Chosen One'', ideato dall'agenzia C14 e diretto da Salomon Ligthelm.

Il ''magico'' spot Cupra Formentor uscito da Harry Potter che forse ti eri perso

Quando un volante sceglie il suo guidatore

La trama del video gioca proprio sull'iconografia del mondo magico creata da J.K. Rowling. Tom Felton cammina di notte tra le strade della città ed entra in un edificio misterioso, una sorta di tempio-negozio dove le pareti non ospitano scatole di bacchette, ma scaffali pieni di volanti storici e sportivi a perdita d'occhio.

A guidarlo c'è una figura enigmatica che ricorda una severa professoressa di Hogwarts. Gli fa provare il primo volante, ma l'impatto energetico scatena un piccolo caos tra i cassetti. ''Deve essere qualcosa di più potente'', poi ''più non convenzionale''. Fino a quando la custode non rivela il volante contrassegnato dal logo Cupra.

Non appena Felton lo impugna, la stanza si riempie di luce e pezzo dopo pezzo prende forma la Cupra Formentor. Con una battuta finale che ribalta il dogma dell'automotive: ''A volte non è il guidatore che sceglie l'auto, è l'auto che sceglie il guidatore''.

Perché Cupra ha puntato sul dark fantasy

In un'epoca in cui la maggior parte della pubblicità di auto si concentra su schermoni touch, coefficienti di resistenza all'aria ed emissioni, Cupra dimostra ancora una volta di voler parlare una lingua diversa: ''più non convenzionale'', come si dice nel video. Il brand spagnolo spinge allora sull'aspetto emozionale e gioca d'astuzia con la cultura pop.

L'ingaggio di Tom Felton non è affatto casuale. L'attore britannico ha legato indissolubilmente il suo volto a un personaggio ambiguo, affascinante e dai toni scuri, perfetto per incarnare lo spirito grintoso e un po' ribelle che il marchio di Martorell vuole cucire addosso alla Formentor Plug-in Hybrid.

Il video ti convince non solo per l'ammiccamento ai vecchi fan della saga del Maghetto, e nemmeno per gli effetti visivi curatissimi, ma per la capacità di trasformare l'atto della scelta dell'auto in un rituale quasi mistico. Niente numeri di potenza snocciolati a freddo, niente grafiche patinate da concessionaria: solo l'idea che guidare un certo tipo di vettura sia una questione di affinità elettiva e carattere.

Se ancora non avevi visto questo spot, ti consiglio di recuperare i due minuti di visione: è un bell'esempio di come la comunicazione automotive possa fare storytelling vero senza prendersi troppo sul serio, pur rimanendo fedele all'identità del prodotto.

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