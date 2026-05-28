GT World Challenge a Monza: weekend show per i tifosi, il programma completo

Il grande motorsport a ruote coperte sbarca in Italia. Questo fine settimana, il leggendario tracciato dell'Autodromo Nazionale di Monza si trasforma nel palcoscenico del GT World Challenge Europe. Un evento di portata massiccia che vedrà darsi battaglia ben 57 equipaggi in rappresentanza di 10 dei costruttori automobilistici più prestigiosi al mondo.

I riflettori del pubblico italiano saranno inevitabilmente puntati su Valentino Rossi: il nove volte campione del mondo del motomondiale scenderà in pista al volante della BMW M4 GT3 EVO del team WRT, contraddistinta dall'iconico numero 46. Non sarà l'unico nome altisonante del weekend: con la Ferrari 296 GT3 EVO schierata dal team AF Corse ci sarà infatti anche Arthur Leclerc, fratello del pilota della Scuderia Ferrari in Formula 1, Charles.

Un programma ricchissimo: le categorie di supporto

Ad arricchire un weekend che si preannuncia senza sosta ci saranno altre tre serie continentali, capaci di portare il computo totale delle macchine nel paddock monzese oltre quota 130. Ci sarà infatti il McLaren Trophy Europe, campionato monomarca della casa di Woking che inaugura proprio a Monza la sua stagione 2026 con una griglia di 16 auto, ma anche la GT2 European Series con ben 21 auto in griglia, senza dimenticare la GT4 European Series, la serie propedeutica che si presenta in Brianza con un parco partenti imponente di oltre 40 auto.

Fanzone, musica e cibo: l'intrattenimento per il pubblico

L'esperienza per gli appassionati andrà ben oltre le gesta dei piloti in pista. Nell'Area Ex Museo sarà infatti allestita una grande Fanzone pensata per il relax e il divertimento di adulti e bambini. Al suo interno il pubblico potrà usufruire di un'Area Kids, di un maxi schermo per seguire le sessioni live, di un'ampia Area Food, di un campo da Green Volley (powered by Vero Volley) e di un'Area Relax targata Pepsi. Non mancherà la musica, con appositi DJ set programmati nei seguenti orari:

Sabato: dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 18:00.

Domenica: dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 18:00.

Per quanto riguarda il ristoro fuori dalla Fanzone, gli spettatori potranno contare sulle proposte del Monza Circuit Café e su vari punti dislocati dietro le tribune del rettilineo principale (all'interno del parcheggio P9) e nell'area retrostante la Tribuna 6 della Prima Variante. Presso la Statua di Fangio sarà inoltre aperto il Monza Circuit Shop per l'acquisto del merchandising ufficiale.

Incontrare i piloti: Meet & Greet, Pit Walk e Grid Walk

I tifosi avranno molteplici occasioni per avvicinare i propri idoli. All'interno della Fanzone sono previste le sessioni di Meet & Greet e autografi nelle giornate di sabato (dalle 11:00 alle 12:00) e domenica (dalle 11:30 alle 12:30).

Sabato sera, dalle ore 18:55 alle 19:30, la corsia box si aprirà al pubblico per la speciale Pit Walk, durante la quale i piloti saranno nuovamente a disposizione per firmare autografi. I fortunati possessori del biglietto Grid Walk avranno invece l'esclusiva opportunità di scendere in pista prima del via delle gare di sabato e domenica. L'accesso avverrà dal cancello numero 5 (esterno paddock) e sarà obbligatorio indossare il braccialetto dedicato, da ritirare al Monza Circuit Shop esibendo il titolo d'ingresso (cartaceo o digitale) e il pass Grid Walk.

Domenica, poco prima della partenza della gara del GT World Challenge Europe (fissata per le ore 15:30), il pubblico della Tribuna Centrale sarà chiamato a raccolta: verranno distribuite speciali bandierine con il logo Monza per dare vita a una spettacolare coreografia che accompagnerà il via della corsa.

Orari d'ingresso e prezzi dei biglietti

L'accesso all'Autodromo Nazionale Monza prevede una politica tariffaria molto accessibile, con i biglietti che includono l'accesso libero al paddock e a tutte le tribune aperte:

Venerdì: ingresso completamente gratuito.

Sabato: biglietto giornaliero al costo di 20€.

Domenica: biglietto giornaliero al costo di 30€.

Abbonamento Weekend (Sabato + Domenica): disponibile al prezzo speciale di 40€.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 28/05/2026