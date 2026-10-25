Europeo Rally, Sesks vince in Portogallo. Marczyk è vicecampione, Mabellini si ritira

Martins Sesks conquista il Rally 6 Cities North of Portugal al termine di un finale rocambolesco, centrando la quinta vittoria nell'Europeo Rally. Roope Korhonen perde il successo per un problema alla trasmissione, mentre Pablo Sarrazin porta la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al secondo posto. Miko Marczyk chiude il campionato da vicecampione davanti ad Andrea Mabellini, ritirato nella prima giornata.

What a performance by the Latvian crew 👏 #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/9VRCEwIP4K — FIA European Rally Championship (@FIAERC) October 25, 2026

Sesks aveva chiuso la prima tappa con 10,5 secondi di vantaggio sul compagno di squadra nel Team MRF Tyres, il finlandese Roope Korhonen. La situazione si è però capovolta nella mattinata di domenica, quando un problema a un ammortizzatore sulla sua Škoda Fabia RS Rally2 gli ha fatto perdere terreno, portandolo a inseguire con 8,2 secondi di ritardo. Korhonen ha poi aumentato il margine dopo aver battuto Sesks di 2,4 secondi nella PS14, arrivando alle ultime tre prove con 10,6 secondi di vantaggio. Il finlandese sembrava ormai vicino alla vittoria, ma la sua Toyota GR Yaris Rally2 ha accusato un guasto al differenziale posteriore, lasciandolo con la sola trazione su due ruote. Sesks ne ha approfittato per involarsi verso il successo.

Sarrazin secondo con la Lancia, Korhonen scivola terzo

Il problema di Korhonen ha modificato la classifica anche alle sue spalle. Pablo Sarrazin e Yannick Roche, al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale equipaggiata con pneumatici Michelin, hanno conquistato il secondo posto superando il finlandese nella Power Stage conclusiva, che comprendeva il celebre salto di Pedra Sentada, nella prova di Fafe. Per Sarrazin il risultato è arrivato nonostante un problema allo sterzo accusato durante il giro di prove della mattina. Korhonen ha dovuto accontentarsi del terzo posto dopo aver guidato la gara nella fase conclusiva.

Gravel, up close 😮‍💨 #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/WVbcqwdx8u — FIA European Rally Championship (@FIAERC) October 24, 2026

Alle spalle dei primi tre hanno chiuso Jan Solans e Simone Tempestini, rispettivamente quarto e quinto, davanti ad Arthur Pelamourges. I punti raccolti da Sarrazin e Pelamourges hanno inoltre permesso al Team France di vincere il secondo National Match Rally, davanti al Team Portugal. Settima posizione per il portoghese Armindo Araújo, seguito da Miko Marczyk. Il polacco, campione europeo nel 2025, ha concluso il rally in ottava posizione assoluta, sufficiente per assicurarsi il secondo posto nella classifica finale dell'ERC.

Mabellini si ritira, Gryazin riparte domenica

Il finale di stagione è stato amaro per Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, che arrivavano in Portogallo al secondo posto nella graduatoria generale. L'equipaggio italiano si è ritirato nella prima tappa per un problema meccanico, perdendo così la possibilità di difendere la posizione fino al traguardo. Marczyk ha quindi chiuso il campionato davanti a Mabellini, alle spalle di Teemu Suninen già matematicamente campione alla vigilia di questo weekend.

Rimanendo sulle Lancia Ypsilon Rally2, anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov hanno dovuto fare i conti con un problema tecnico. Un guasto al cambio sulla PS9 li ha costretti al ritiro nella prima giornata, prima del rientro in gara domenica, che ha permesso loro di concludere al 17° posto. Tra gli altri ritiri eccellenti, Kris Meeke è uscito di strada sulla PS4, la stessa prova in cui Patrick Enok si è fermato per un danno alle sospensioni. Sarah Rumeau, al debutto nell'ERC e in lotta per la top 10, si è invece ribaltata sulla PS7, dove anche Tymek Abramowski è finito fuori strada.

Meeke is OUT 😩 Kris Meeke and Stuart Loudon have gone off 6km into SS4. Crew OK ✅ #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/2an4A3NhhV — FIA European Rally Championship (@FIAERC) October 24, 2026

Nelle altre categorie, Rio Ogata ha vinto l'ERC3 al debutto, mentre Karl Peder Nordstrand si è imposto nel Junior ERC. Timo Schulz ha conquistato il titolo ERC4 e quello Junior ERC: il premio per il successo nella categoria giovanile sarà una stagione nel FIA Junior WRC nel 2027.

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