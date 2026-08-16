Formula E E-Prix Londra-2 2026: secondo titolo per Wherlein, ma che scintille con Da Costa!

Pascal Wehrlein è il campione del mondo della Formula E 2025-26. Il pilota Porsche ha conquistato il suo secondo titolo nella categoria elettrica nonostante abbia chiuso senza punti l'ultimo E-Prix della stagione a Londra, al termine di una gara caotica vinta da Taylor Barnard. Wehrlein raggiunge così Jean-Éric Vergne come unico pilota nella storia della Formula E ad aver conquistato due titoli mondiali. Il tedesco aveva già ottenuto il primo nel 2023-24, proprio nell'ultima gara disputata a Londra.

PASCAL WEHRLEIN. 2025/26 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The German wins the 2025/26 ABB FIA Formula E Drivers’ World Championship title in London 🙌@Hankook_Sport#LondonEPrixpic.twitter.com/kK2jOTm9ZV — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

La vigilia del doppio appuntamento londinese lo vedeva al terzo posto in campionato, con cinque punti da recuperare sul leader Jake Dennis e tre su Mitch Evans. La situazione si è però ribaltata già nella gara del sabato, quando Wehrlein ha sfruttato la pole position e gli ordini di squadra Porsche per conquistare la vittoria e portarsi al comando della classifica, con cinque punti su Dennis e 21 su Evans.

Evans sfiora l'impresa

Nella qualifica di domenica Wehrlein ha consolidato ulteriormente la propria posizione, ottenendo il terzo tempo alle spalle di Nyck de Vries ed Edoardo Mortara. Nico Müller ha completato la seconda fila accanto al compagno Porsche, mentre Evans è partito quinto e Dennis addirittura 16°. Per Wehrlein sarebbe bastato evitare errori e per buona parte della gara il tedesco è sembrato riuscire perfettamente nel proprio compito. A metà corsa, al giro 16 dei 35 previsti, si trovava infatti quinto, alle spalle di Mortara, de Vries, Barnard e Antonio Félix da Costa, mentre Dennis era fuori dalla zona punti.

La situazione è però cambiata radicalmente negli ultimi dieci giri. Al 26° passaggio Evans ha attivato l'Attack Mode riuscendo a superare sia da Costa sia Wehrlein alla curva 16, con il pilota Jaguar che ha così riaperto la corsa al titolo. Da Costa ha continuato a difendere duramente il compagno di squadra, impedendo a Wehrlein di liberarsi del gruppo. Al giro 27 il portoghese ha portato il pilota Porsche largo alla curva 19, facendolo scivolare fino all'11° posto. Dennis ne ha approfittato per salire virtualmente in testa al campionato.

Evans puts his ATTACK MODE to good use and soars up to P4 🚀@Hankook_Sport#LondonEPrix#FormulaEpic.twitter.com/Q2GdxXKV0q — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Il titolo sembrava dunque cambiare nuovamente padrone, ma al giro 32 Wehrlein ha tentato una manovra disperata per risalire. Il tedesco ha attaccato Dennis alla curva 16, ma ha colpito la Envision di Joel Eriksson, mandandola in testacoda e finendo a sua volta fuori dalla top ten insieme all'Andretti coinvolta nell'episodio. A quel punto l'attenzione si è spostata su Evans, che aveva bisogno di vincere per diventare campione ma si trovava ancora a otto secondi dai primi tre. Il neozelandese è riuscito a risalire fino alla quarta posizione, ma non abbastanza da completare il sorpasso in classifica.

Barnard vince, Jaguar conquista il titolo Team

La vittoria dell'E-Prix è andata a Taylor Barnard, autore del sorpasso decisivo nelle fasi finali grazie a un'ultima attivazione dell'Attack Mode. Per il pilota DS Penske, appena 22 anni, si tratta del primo successo in Formula E, ottenuto davanti a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara.

WE ARE WORLD CHAMPIONS 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/CJnInRHWdr — Jaguar TCS Racing (@JaguarRacing) August 16, 2026

Con il quarto posto, Evans ha ottenuto un risultato sufficiente a regalare a Jaguar il titolo nella classifica Team al termine del confronto con Porsche. Quinto posto per Sébastien Buemi, alla sua ultima gara in Formula E, mentre Nick Cassidy è arrivato sesto. A completare la zona punti sono stati Jean-Éric Vergne, Pepe Martí, Oliver Rowland e Norman Nato. Wehrlein ha concluso 14° davanti ad Antonio Félix da Costa e cinque posizioni davanti a Jake Dennis.

Wehrlein attacca da Costa: ''Una delle cose più antisportive che abbia mai visto''

Pur avendo conquistato il titolo, Wehrlein non ha nascosto la propria rabbia dopo il traguardo, criticando duramente il comportamento di da Costa nei primi messaggi via radio dopo la bandiera a scacchi: ''È una delle cose più antisportive e ingiuste che abbia mai visto, per il modo in cui ha guidato Antonio''. Il pilota Porsche ha poi aggiunto: ''È così quando hai dei nemici nel paddock. Comunque ce l'abbiamo fatta. E c'è un altro messaggio: io non dimentico le cose''.

Polemiche a parte, Wehrlein chiude una stagione che lo riporta sul tetto della Formula E e lo inserisce, insieme a Vergne, in un club esclusivo nella ancor giovane storia del campionato elettrico.

Formula E E-Prix Londra-2 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del secondo E-Prix di Londra, round conclusivo della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Punti 1 Taylor Barnard DS Penske - 25 2 Nyck de Vries Mahindra Racing +0.614 18 3 Edoardo Mortara Mahindra Racing +6.087 15 4 Mitch Evans Jaguar Racing +7.722 12 5 Sébastien Buemi Envision Racing +16.754 10 6 Nick Cassidy Citroën Racing +17.205 8 7 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +17.864 6 8 Pepe Martí Cupra Kiro +18.312 4 9 Oliver Rowland Nissan +19.363 2 10 Norman Nato Nissan +24.990 1 11 Maximilian Günther DS Penske +31.219 0 12 Nico Müller Porsche Team +35.367 0 13 Felipe Drugovich Andretti Formula E +38.658 0 14 Pascal Wehrlein Porsche Team +48.737 0 15 Antonio Félix da Costa Jaguar Racing +49.110 0 16 Dan Ticktum Cupra Kiro +59.710 0 17 Zane Maloney Lola Yamaha ABT +1:03.794 0 18 Jake Dennis Andretti Formula E +1 giro 0 DNF Joel Eriksson Envision Racing +4 giri 0 DNF Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT +24 giri 0

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