Formula E E-Prix Londra-2 2026: secondo titolo per Wherlein, ma che scintille con Da Costa!

Pascal Wehrlein è il campione del mondo della Formula E 2025-26. Il pilota Porsche ha conquistato il suo secondo titolo nella categoria elettrica nonostante abbia chiuso senza punti l'ultimo E-Prix della stagione a Londra, al termine di una gara caotica vinta da Taylor Barnard. Wehrlein raggiunge così Jean-Éric Vergne come unico pilota nella storia della Formula E ad aver conquistato due titoli mondiali. Il tedesco aveva già ottenuto il primo nel 2023-24, proprio nell'ultima gara disputata a Londra.
PASCAL WEHRLEIN. 2025/26 WORLD CHAMPION!!! 🏆— Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026
The German wins the 2025/26 ABB FIA Formula E Drivers’ World Championship title in London 🙌@Hankook_Sport#LondonEPrixpic.twitter.com/kK2jOTm9ZV
La vigilia del doppio appuntamento londinese lo vedeva al terzo posto in campionato, con cinque punti da recuperare sul leader Jake Dennis e tre su Mitch Evans. La situazione si è però ribaltata già nella gara del sabato, quando Wehrlein ha sfruttato la pole position e gli ordini di squadra Porsche per conquistare la vittoria e portarsi al comando della classifica, con cinque punti su Dennis e 21 su Evans.
Evans sfiora l'impresa
Nella qualifica di domenica Wehrlein ha consolidato ulteriormente la propria posizione, ottenendo il terzo tempo alle spalle di Nyck de Vries ed Edoardo Mortara. Nico Müller ha completato la seconda fila accanto al compagno Porsche, mentre Evans è partito quinto e Dennis addirittura 16°. Per Wehrlein sarebbe bastato evitare errori e per buona parte della gara il tedesco è sembrato riuscire perfettamente nel proprio compito. A metà corsa, al giro 16 dei 35 previsti, si trovava infatti quinto, alle spalle di Mortara, de Vries, Barnard e Antonio Félix da Costa, mentre Dennis era fuori dalla zona punti.
La situazione è però cambiata radicalmente negli ultimi dieci giri. Al 26° passaggio Evans ha attivato l'Attack Mode riuscendo a superare sia da Costa sia Wehrlein alla curva 16, con il pilota Jaguar che ha così riaperto la corsa al titolo. Da Costa ha continuato a difendere duramente il compagno di squadra, impedendo a Wehrlein di liberarsi del gruppo. Al giro 27 il portoghese ha portato il pilota Porsche largo alla curva 19, facendolo scivolare fino all'11° posto. Dennis ne ha approfittato per salire virtualmente in testa al campionato.
Evans puts his ATTACK MODE to good use and soars up to P4 🚀@Hankook_Sport#LondonEPrix#FormulaEpic.twitter.com/Q2GdxXKV0q— Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026
Il titolo sembrava dunque cambiare nuovamente padrone, ma al giro 32 Wehrlein ha tentato una manovra disperata per risalire. Il tedesco ha attaccato Dennis alla curva 16, ma ha colpito la Envision di Joel Eriksson, mandandola in testacoda e finendo a sua volta fuori dalla top ten insieme all'Andretti coinvolta nell'episodio. A quel punto l'attenzione si è spostata su Evans, che aveva bisogno di vincere per diventare campione ma si trovava ancora a otto secondi dai primi tre. Il neozelandese è riuscito a risalire fino alla quarta posizione, ma non abbastanza da completare il sorpasso in classifica.
Barnard vince, Jaguar conquista il titolo Team
La vittoria dell'E-Prix è andata a Taylor Barnard, autore del sorpasso decisivo nelle fasi finali grazie a un'ultima attivazione dell'Attack Mode. Per il pilota DS Penske, appena 22 anni, si tratta del primo successo in Formula E, ottenuto davanti a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara.
WE ARE WORLD CHAMPIONS 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/CJnInRHWdr— Jaguar TCS Racing (@JaguarRacing) August 16, 2026
Con il quarto posto, Evans ha ottenuto un risultato sufficiente a regalare a Jaguar il titolo nella classifica Team al termine del confronto con Porsche. Quinto posto per Sébastien Buemi, alla sua ultima gara in Formula E, mentre Nick Cassidy è arrivato sesto. A completare la zona punti sono stati Jean-Éric Vergne, Pepe Martí, Oliver Rowland e Norman Nato. Wehrlein ha concluso 14° davanti ad Antonio Félix da Costa e cinque posizioni davanti a Jake Dennis.
Wehrlein attacca da Costa: ''Una delle cose più antisportive che abbia mai visto''
Pur avendo conquistato il titolo, Wehrlein non ha nascosto la propria rabbia dopo il traguardo, criticando duramente il comportamento di da Costa nei primi messaggi via radio dopo la bandiera a scacchi: ''È una delle cose più antisportive e ingiuste che abbia mai visto, per il modo in cui ha guidato Antonio''. Il pilota Porsche ha poi aggiunto: ''È così quando hai dei nemici nel paddock. Comunque ce l'abbiamo fatta. E c'è un altro messaggio: io non dimentico le cose''.
Polemiche a parte, Wehrlein chiude una stagione che lo riporta sul tetto della Formula E e lo inserisce, insieme a Vergne, in un club esclusivo nella ancor giovane storia del campionato elettrico.
Formula E E-Prix Londra-2 2026: ordine d'arrivo
Di seguito l'ordine d'arrivo completo del secondo E-Prix di Londra, round conclusivo della stagione 2026 di Formula E:
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Punti
|1
|Taylor Barnard
|DS Penske
|-
|25
|2
|Nyck de Vries
|Mahindra Racing
|+0.614
|18
|3
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|+6.087
|15
|4
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|+7.722
|12
|5
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|+16.754
|10
|6
|Nick Cassidy
|Citroën Racing
|+17.205
|8
|7
|Jean-Éric Vergne
|Citroën Racing
|+17.864
|6
|8
|Pepe Martí
|Cupra Kiro
|+18.312
|4
|9
|Oliver Rowland
|Nissan
|+19.363
|2
|10
|Norman Nato
|Nissan
|+24.990
|1
|11
|Maximilian Günther
|DS Penske
|+31.219
|0
|12
|Nico Müller
|Porsche Team
|+35.367
|0
|13
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|+38.658
|0
|14
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|+48.737
|0
|15
|Antonio Félix da Costa
|Jaguar Racing
|+49.110
|0
|16
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|+59.710
|0
|17
|Zane Maloney
|Lola Yamaha ABT
|+1:03.794
|0
|18
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|+1 giro
|0
|DNF
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|+4 giri
|0
|DNF
|Lucas di Grassi
|Lola Yamaha ABT
|+24 giri
|0
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.