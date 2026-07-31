Anteprima Formula E E-Prix Londra 2026: orari tv, meteo, circuito

Ci siamo: si chiude a Londra, come da tradizione delle ultime stagioni, il Mondiale 2025-2026 di Formula E e, con esso, anche l'era delle monoposto di terza generazione. In attesa delle potentissime ed efficienti Gen4 ci sono però ancora due titoli Piloti e Team da assegnare (quello Costruttori è matematicamente andato alla Porsche) e la lotta non potrebbe essere più aperta di così: Jake Dennis (Andretti-Porsche) dopo le ottime prestazioni del weekend di Tokyo è al comando della Generale con 146 punti, ma in sole cinque lunghezze alle sue spalle troviamo anche Mitch Evans (Jaguar, 144) e Pascal Wehrlein (Porsche, 141). In teoria sono ben nove i piloti ancora con la possibilità di portare a casa il titolo, ma è chiaro che saranno soprattutto questi tre a vivere un fine settimana con tutti i riflettori addosso e la pressione al massimo: chi avrà la meglio?

Formula E E-Prix Londra 2026, tutte le info utili

Nessuna modifica per il circuito dell’ExCeL di Londra, che ha debuttato in Formula E nel 2021, ed è quindi alla sua sesta apparizione nel calendario mondiale della Formula E. Nelle scorse cinque stagioni la pista ha saputo ritagliarsi un ruolo nel calendario della serie elettrica, per l'elevata difficoltà per i piloti e che ha dato vita a finali di campionato emozionanti e ricchi di colpi di scena e incidenti. La cornice, poi, è unica del suo genere: il tracciato si sviluppa parzialmente all’interno di uno dei padiglioni del centro espositivo, e quindi permette ai piloti di sfrecciare in una parte indoor illuminata artificialmente. Il tracciato, che consta di 2.090 metri e 20 curve, è stato modificato nel 2023 eliminando una parte molto tortuosa diventando molto più veloce e spettacolare.

E-Prix Londra 2026: la mappa del circuito | Foto: Fia Formula E

Il circuito dell'ExCeL ha un grande specialista: il pilota di casa Citroen Nick Cassidy, in grado di imporsi sempre al volante della Jaguar, con una doppietta nel 2025, e con il successo in gara-2 nel 2023 sulla monoposto clienti del team Envision-Jaguar. Per quanto riguarda la lotta al vertice del campionato, però, anche il campione del mondo 2023 e leader del campionato Jake Dennis spera di bissare il trionfo iridato davanti al pubblico di casa sua: di certo anche per lui è una pista favorevole, visto che è stato in grado di vincere gara-1 sia nel 2021, sia nel 2022. A quota due successi a Londra c’è anche Nicolas Prost, che però ha vinto due manche sul vecchio circuito di Battersea Park su cui si sono corse le edizioni 2015 e 2016 dell’E-Prix londinese. Dennis non si è invece mai imposto dal 2023 in poi, e cioè da quando il layout è cambiato per arrivare all'attuale conformazione da 2.09 km. Del resto, anche i suoi rivali diretti in classifica hanno tutti vinto quantomeno una volta: Mitch Evans si è imposto in gara-1 nel 2023, Pascal Wehrlein in gara-1 nel 2024. Un successo anche al campione in carica Oliver Rowland (gara-2 2024). Un successo a testa anche per Sebastien Buemi e Sam Bird (2015), Alex Lynn (2021) e Lucas Di Grassi (2022).

E-Prix Londra 2025: Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

Per il gran finale di stagione la Formula E torna in Europa e, quindi, con orari favorevoli per il pubblico del Vecchio Continente. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20 e sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Londra:

Prove Libere 1 – Venerdì 14 agosto, ore 17.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 15 agosto, ore 09.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 15 agosto, ore 11.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 1 – Sabato 15 agosto, ore 16.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Domenica 16 agosto, ore 09.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 16 agosto, ore 11.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara 2 – Domenica 16 agosto, ore 16.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

*I palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Londra 2024: azione in pista | Foto: Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Londra, secondo Google Meteo:

Venerdì 14 agosto – Parzialmente soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 19-32°C.

Sabato 15 agosto – Nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 14-25°C.

Domenica 16 agosto – Nuvoloso, 15% possibilità di precipitazioni, temperature 14-25°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

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