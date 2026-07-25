Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: clamoroso Ticktum all'ultima curva, Evans torna leader

La Formula E regala una delle sue serate più memorabili nella notte giapponese per il quattordicesimo appuntamento della Season 12. Sul tracciato cittadino di Tokyo è andato in scena un finale da pura cardiopalma che ha consacrato Dan Ticktum come nono vincitore differente nelle ultime nove gare. Partito dalla sesta casella in griglia, l'inglese ha costruito una gara d'attacco, anticipando le soste obbligatorie sia per il Pit Boost che per l'attivazione dell'Attack Mode. Quando la vittoria sembrava ormai un affare privato di Jake Dennis, arrivato ad avere un margine di sicurezza nel finale, il consumo critico di energia ha presentato un conto salatissimo al pilota della Andretti-Porsche proprio a due curve dalla bandiera a scacchi.
Tattiche, contatti e il dramma di Wehrlein
Al via Dennis ha mantenuto il comando nel tortuoso e stretto primo settore, lasciando dietro di sé una scia di contatti che ha costretto subito ai box Nico Müller e Nyck de Vries per riparazioni d'emergenza. La corsa è entrata nel vivo al diciassettesimo passaggio con la bella progressione di Sebastien Buemi, risalito di ben 12 posizioni grazie al primo impulso da 50 kW dell'Attack Mode a trazione integrale.
E-Prix Tokyo 2026: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E
Il momento chiave per le sorti del mondiale si è verificato durante la prima finestra del Pit Boost. Nel traffico dei rientri sul tracciato, la Jaguar di Antonio Felix da Costa è stata spinta contro le barriere da Pascal Wehrlein. A riportare i danni peggiori è stato proprio il leader della classifica generale: la rottura dell'alettone anteriore sulla sua Porsche lo ha costretto a sfilare nelle retrovie fino all'inevitabile ritiro. Un vero e proprio disastro per il tedesco, che spalanca le porte del primato iridato a Mitch Evans (quarto al traguardo con un'ottima gestione dell'energia nelle fasi finali).
Il capolavoro di Ticktum e l'omaggio Citroen
Al rientro dopo la sosta al giro 21, Dennis si è ritrovato alle spalle di Ticktum, bravissimo a sfruttare la pista libera per scavalcare la concorrenza. Con il vantaggio del surplus di potenza dell'Attack Mode, Dennis è riuscito a scavalcare prima Nick Cassidy e poi lo stesso Ticktum al ventinovesimo passaggio, prendendosi la leadership provvisoria e sembrava ormai destinato a veleggiare tranquillo verso il successo.
A due curve dalla fine, però, Dennis è stato costretto a un lift and coast disperato alla penultima staccata prima dell'ultima chicane per non rimanere a secco di batteria. Ticktum ha fiutato l'incertezza del connazionale lanciandosi all'interno con una manovra chirurgica e tagliando il traguardo con il margine più ridotto di tutta la stagione.
A completare il podio c'è Nick Cassidy, autore di una gara maiuscola conclusa al terzo posto. Un podio carico di commozione e significato per il team Citroen Racing, arrivato al termine di un fine settimana dolorosissimo segnato dalla tragica e prematura scomparsa del Team Principal Cyril Blais.
Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: ordine d'arrivo
Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo E-Prix di Tokyo, round 14 della stagione 2026 di Formula E:
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|Punti
|1
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|-
|36
|26
|2
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|+0.380
|36
|21
|3
|Nick Cassidy
|Citroen Racing
|+0.617
|36
|15
|4
|Mitch Evans
|Jaguar Tcs Racing
|+4.763
|36
|12
|5
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|+6.223
|36
|10
|6
|Jean-Éric Vergne
|Citroen Racing
|+6.619
|36
|8
|7
|Oliver Rowland
|Nissan Formula E Team
|+7.159
|36
|6
|8
|Josep María Martí
|Cupra Kiro
|+7.516
|36
|4
|9
|António Félix Da Costa
|Jaguar Tcs Racing
|+7.765
|36
|2
|10
|Taylor Barnard
|DS Penske
|+10.456
|36
|1
|11
|Lucas Di Grassi
|Lola Yamaha Abt Formula E
|+11.411
|36
|0
|12
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|+14.380
|36
|0
|13
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|+15.391
|36
|0
|14
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|+15.808
|36
|0
|15
|Maximilian Günther
|DS Penske
|+19.028
|36
|0
|16
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|+36.804
|36
|0
|17
|Nyck De Vries
|Mahindra Racing
|+46.973
|36
|0
|18
|Nico Müller
|Porsche Formula E Team
|+1:04.205
|36
|0
|19
|Zane Maloney
|Lola Yamaha Abt Formula E
|+1:11.524
|36
|0
|20
|Pascal Wehrlein
|Porsche Formula E Team
|Ritirato
|24
|0
Evans torna in vetta, domani il Round 15
La classifica generale subisce l'ennesimo stravolgimento dell'anno: Mitch Evans riconquista la vetta del Campionato Piloti salendo a quota 144 punti, staccando Wehrlein di appena tre lunghezze (141). Jaguar TCS Racing allunga leggermente su Porsche nella classifica riservata ai Team, mentre la casa di Stoccarda mantiene la leadership tra i Costruttori.
La sifda per il Mondiale di Formula E resta aperta a Tokyo dove domani, domenica 26 luglio, si torna in pista per un Round 15 che si preannuncia caldissimo. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo la 14esima tappa del campionato.
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