Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: clamoroso Ticktum all'ultima curva, Evans torna leader

La Formula E regala una delle sue serate più memorabili nella notte giapponese per il quattordicesimo appuntamento della Season 12. Sul tracciato cittadino di Tokyo è andato in scena un finale da pura cardiopalma che ha consacrato Dan Ticktum come nono vincitore differente nelle ultime nove gare. Partito dalla sesta casella in griglia, l'inglese ha costruito una gara d'attacco, anticipando le soste obbligatorie sia per il Pit Boost che per l'attivazione dell'Attack Mode. Quando la vittoria sembrava ormai un affare privato di Jake Dennis, arrivato ad avere un margine di sicurezza nel finale, il consumo critico di energia ha presentato un conto salatissimo al pilota della Andretti-Porsche proprio a due curve dalla bandiera a scacchi.

Tattiche, contatti e il dramma di Wehrlein

Al via Dennis ha mantenuto il comando nel tortuoso e stretto primo settore, lasciando dietro di sé una scia di contatti che ha costretto subito ai box Nico Müller e Nyck de Vries per riparazioni d'emergenza. La corsa è entrata nel vivo al diciassettesimo passaggio con la bella progressione di Sebastien Buemi, risalito di ben 12 posizioni grazie al primo impulso da 50 kW dell'Attack Mode a trazione integrale.

E-Prix Tokyo 2026: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Il momento chiave per le sorti del mondiale si è verificato durante la prima finestra del Pit Boost. Nel traffico dei rientri sul tracciato, la Jaguar di Antonio Felix da Costa è stata spinta contro le barriere da Pascal Wehrlein. A riportare i danni peggiori è stato proprio il leader della classifica generale: la rottura dell'alettone anteriore sulla sua Porsche lo ha costretto a sfilare nelle retrovie fino all'inevitabile ritiro. Un vero e proprio disastro per il tedesco, che spalanca le porte del primato iridato a Mitch Evans (quarto al traguardo con un'ottima gestione dell'energia nelle fasi finali).

Il capolavoro di Ticktum e l'omaggio Citroen

Al rientro dopo la sosta al giro 21, Dennis si è ritrovato alle spalle di Ticktum, bravissimo a sfruttare la pista libera per scavalcare la concorrenza. Con il vantaggio del surplus di potenza dell'Attack Mode, Dennis è riuscito a scavalcare prima Nick Cassidy e poi lo stesso Ticktum al ventinovesimo passaggio, prendendosi la leadership provvisoria e sembrava ormai destinato a veleggiare tranquillo verso il successo.

A due curve dalla fine, però, Dennis è stato costretto a un lift and coast disperato alla penultima staccata prima dell'ultima chicane per non rimanere a secco di batteria. Ticktum ha fiutato l'incertezza del connazionale lanciandosi all'interno con una manovra chirurgica e tagliando il traguardo con il margine più ridotto di tutta la stagione.

A completare il podio c'è Nick Cassidy, autore di una gara maiuscola conclusa al terzo posto. Un podio carico di commozione e significato per il team Citroen Racing, arrivato al termine di un fine settimana dolorosissimo segnato dalla tragica e prematura scomparsa del Team Principal Cyril Blais.

Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo E-Prix di Tokyo, round 14 della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Dan Ticktum Cupra Kiro - 36 26 2 Jake Dennis Andretti Formula E +0.380 36 21 3 Nick Cassidy Citroen Racing +0.617 36 15 4 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +4.763 36 12 5 Edoardo Mortara Mahindra Racing +6.223 36 10 6 Jean-Éric Vergne Citroen Racing +6.619 36 8 7 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +7.159 36 6 8 Josep María Martí Cupra Kiro +7.516 36 4 9 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing +7.765 36 2 10 Taylor Barnard DS Penske +10.456 36 1 11 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +11.411 36 0 12 Joel Eriksson Envision Racing +14.380 36 0 13 Felipe Drugovich Andretti Formula E +15.391 36 0 14 Sébastien Buemi Envision Racing +15.808 36 0 15 Maximilian Günther DS Penske +19.028 36 0 16 Norman Nato Nissan Formula E Team +36.804 36 0 17 Nyck De Vries Mahindra Racing +46.973 36 0 18 Nico Müller Porsche Formula E Team +1:04.205 36 0 19 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +1:11.524 36 0 20 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team Ritirato 24 0

Evans torna in vetta, domani il Round 15

La classifica generale subisce l'ennesimo stravolgimento dell'anno: Mitch Evans riconquista la vetta del Campionato Piloti salendo a quota 144 punti, staccando Wehrlein di appena tre lunghezze (141). Jaguar TCS Racing allunga leggermente su Porsche nella classifica riservata ai Team, mentre la casa di Stoccarda mantiene la leadership tra i Costruttori.

La sifda per il Mondiale di Formula E resta aperta a Tokyo dove domani, domenica 26 luglio, si torna in pista per un Round 15 che si preannuncia caldissimo. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo la 14esima tappa del campionato.

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