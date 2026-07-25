Formula E 2025-2026

Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: clamoroso Ticktum all'ultima curva, Evans torna leader

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42 minuti fa - Resoconto, analisi e risultati del round 14 del Mondiale Formula E

Tokyo E-Prix, Round 14: Delirio a Tokyo, Ticktum beffa Dennis all'ultima curva. Evans torna leader del Mondiale
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La Formula E regala una delle sue serate più memorabili nella notte giapponese per il quattordicesimo appuntamento della Season 12. Sul tracciato cittadino di Tokyo è andato in scena un finale da pura cardiopalma che ha consacrato Dan Ticktum come nono vincitore differente nelle ultime nove gare. Partito dalla sesta casella in griglia, l'inglese ha costruito una gara d'attacco, anticipando le soste obbligatorie sia per il Pit Boost che per l'attivazione dell'Attack Mode. Quando la vittoria sembrava ormai un affare privato di Jake Dennis, arrivato ad avere un margine di sicurezza nel finale, il consumo critico di energia ha presentato un conto salatissimo al pilota della Andretti-Porsche proprio a due curve dalla bandiera a scacchi.

Tattiche, contatti e il dramma di Wehrlein

Al via Dennis ha mantenuto il comando nel tortuoso e stretto primo settore, lasciando dietro di sé una scia di contatti che ha costretto subito ai box Nico Müller e Nyck de Vries per riparazioni d'emergenza. La corsa è entrata nel vivo al diciassettesimo passaggio con la bella progressione di Sebastien Buemi, risalito di ben 12 posizioni grazie al primo impulso da 50 kW dell'Attack Mode a trazione integrale.

E-Prix Tokyo 2026: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Il momento chiave per le sorti del mondiale si è verificato durante la prima finestra del Pit Boost. Nel traffico dei rientri sul tracciato, la Jaguar di Antonio Felix da Costa è stata spinta contro le barriere da Pascal Wehrlein. A riportare i danni peggiori è stato proprio il leader della classifica generale: la rottura dell'alettone anteriore sulla sua Porsche lo ha costretto a sfilare nelle retrovie fino all'inevitabile ritiro. Un vero e proprio disastro per il tedesco, che spalanca le porte del primato iridato a Mitch Evans (quarto al traguardo con un'ottima gestione dell'energia nelle fasi finali).

Il capolavoro di Ticktum e l'omaggio Citroen

Al rientro dopo la sosta al giro 21, Dennis si è ritrovato alle spalle di Ticktum, bravissimo a sfruttare la pista libera per scavalcare la concorrenza. Con il vantaggio del surplus di potenza dell'Attack Mode, Dennis è riuscito a scavalcare prima Nick Cassidy e poi lo stesso Ticktum al ventinovesimo passaggio, prendendosi la leadership provvisoria e sembrava ormai destinato a veleggiare tranquillo verso il successo.

A due curve dalla fine, però, Dennis è stato costretto a un lift and coast disperato alla penultima staccata prima dell'ultima chicane per non rimanere a secco di batteria. Ticktum ha fiutato l'incertezza del connazionale lanciandosi all'interno con una manovra chirurgica e tagliando il traguardo con il margine più ridotto di tutta la stagione.

A completare il podio c'è Nick Cassidy, autore di una gara maiuscola conclusa al terzo posto. Un podio carico di commozione e significato per il team Citroen Racing, arrivato al termine di un fine settimana dolorosissimo segnato dalla tragica e prematura scomparsa del Team Principal Cyril Blais.

Formula E E-Prix Tokyo-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo E-Prix di Tokyo, round 14 della stagione 2026 di Formula E:

PosPilotaTeamDistaccoGiriPunti
1Dan TicktumCupra Kiro-3626
2Jake DennisAndretti Formula E+0.3803621
3Nick CassidyCitroen Racing+0.6173615
4Mitch EvansJaguar Tcs Racing+4.7633612
5Edoardo MortaraMahindra Racing+6.2233610
6Jean-Éric VergneCitroen Racing+6.619368
7Oliver RowlandNissan Formula E Team+7.159366
8Josep María MartíCupra Kiro+7.516364
9António Félix Da CostaJaguar Tcs Racing+7.765362
10Taylor BarnardDS Penske+10.456361
11Lucas Di GrassiLola Yamaha Abt Formula E+11.411360
12Joel ErikssonEnvision Racing+14.380360
13Felipe DrugovichAndretti Formula E+15.391360
14Sébastien BuemiEnvision Racing+15.808360
15Maximilian GüntherDS Penske+19.028360
16Norman NatoNissan Formula E Team+36.804360
17Nyck De VriesMahindra Racing+46.973360
18Nico MüllerPorsche Formula E Team+1:04.205360
19Zane MaloneyLola Yamaha Abt Formula E+1:11.524360
20Pascal WehrleinPorsche Formula E TeamRitirato240

Evans torna in vetta, domani il Round 15

La classifica generale subisce l'ennesimo stravolgimento dell'anno: Mitch Evans riconquista la vetta del Campionato Piloti salendo a quota 144 punti, staccando Wehrlein di appena tre lunghezze (141). Jaguar TCS Racing allunga leggermente su Porsche nella classifica riservata ai Team, mentre la casa di Stoccarda mantiene la leadership tra i Costruttori.

La sifda per il Mondiale di Formula E resta aperta a Tokyo dove domani, domenica 26 luglio, si torna in pista per un Round 15 che si preannuncia caldissimo. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo la 14esima tappa del campionato.

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