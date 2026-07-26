Formula E E-Prix Tokyo-2 2026: magia De Vries sul bagnato! Dennis 3° e nuovo leader

Il secondo atto dell'E-Prix di Tokyo 2026 scrive una delle pagine più rocambolesche e decisive dell'intera stagione 12 della Formula E. In condizioni meteo estremamente variabili - con un violento nubifragio pre-gara che ha poi lasciato spazio a un asfalto in rapido asciugamento - l'audacia nelle scelte di setup ha premiato chi ha scommesso sull'asfalto asciutto.

Così, a trionfare sotto la bandiera a scacchi è stato Nyck de Vries: scattato dalla quinta casella, il pilota della Mahindra Racing ha orchestrato una gara tatticamente perfetta, regalando alla squadra indiana un doppio successo stagionale che mancava addirittura dalla stagione 2017/18.

La trappola dell'Attack Mode e la caccia di De Vries

La corsa è scattata dietro la Safety Car prima del via lanciato, con il poleman Edoardo Mortara a fare da lepre iniziale. Nei primi passaggi il fondo viscido ha favorito le manovre d'attacco di Antonio Félix da Costa e Taylor Barnard, entrambi lesti a portarsi in testa alla corsa sfruttando il surplus di potenza da 50 kW dell'Attack Mode a trazione integrale.

Con il passare dei giri, tuttavia, la pista si è asciugata rapidamente, mettendo in crisi i piloti che avevano scelto assetti puramente da bagnato e facendo emergere quelli con pressioni gomme da asciutto. Fra questi, il campione in carica Oliver Rowland e lo stesso De Vries. La svolta si è consumata al ventottesimo passaggio: l'olandese ha usato il suo secondo e ultimo Attack Mode infilando con decisione Rowland nei tratti guidati del secondo settore e prendendosi la leadership provvisoria.

Ritiro per Evans e Wehrlein, l'incredibile risalita di Dennis

Se De Vries volava verso la vittoria, la lotta per il titolo Mondiale ha vissuto risvolti drammatici. Sia il leader del campionato Mitch Evans (Jaguar Racing) sia il suo diretto inseguitore Pascal Wehrlein (Porsche) sono incappati in una domenica nera finendo fuori dalla zona punti ed entrambi costretti al ritiro. Evans, che nelle fasi iniziali aveva accarezzato la leadership provvisoria, è rimasto imbrigliato nel traffico dilapidando i suoi minuti di extra-potenza su una traiettoria ancora bagnata e quindi priva di aderenza.

Della disfatta dei due rivali ha approfittato in maniera impressionante Jake Dennis. Il campione della stagione 9, scattato da un'anonima diciassettesima posizione in griglia, ha risalito il gruppo a suon di staccate e gestione chirurgica dell'energia. A due giri dalla fine, un contatto tra Mortara ed Eriksson ha ostruito la carreggiata provocando l'esposizione della Bandiera Rossa. Alla ripartenza lanciata per lo sprint finale di un solo giro, Dennis ha difeso con i denti la terza piazza dietro a De Vries e a Nick Cassidy, risalito dal 13° al 2° posto su Citroen Racing.

Formula E E-Prix Tokyo-2 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del secondo E-Prix di Tokyo, round 15 della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nyck De Vries Mahindra Racing - 34 25 2 Nick Cassidy Citroen Racing +0.683 34 18 3 Jake Dennis Andretti Formula E +0.958 34 16 4 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +2.662 34 12 5 Jean-Eric Vergne Citroen Racing +2.960 34 10 6 Norman Nato Nissan Formula E Team +3.430 34 8 7 Nico Müller Porsche Formula E Team +4.194 34 6 8 Taylor Barnard DS Penske +4.702 34 4 9 Maximilian Günther DS Penske +5.140 34 2 10 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +6.049 34 1 11 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +6.349 34 0 12 Dan Ticktum Cupra Kiro +6.826 34 0 13 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +8.375 34 0 14 Antonio Felix Da Costa Jaguar Tcs Racing +8.535 34 0 15 Sébastien Buemi Envision Racing +8.799 34 0 16 Felipe Drugovich Andretti Formula E +10.604 34 0 17 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing Ritirato 33 0 18 Edoardo Mortara Mahindra Racing Ritirato 32 3 19 Joel Eriksson Envision Racing Ritirato 31 0 20 Josep Maria Martí Cupra Kiro Ritirato 13 0

Mondiale bollente: 3 piloti in 5 punti verso Londra

Grazie a questa rimonta prodigiosa, Dennis si insedia clamorosamente in vetta alla classifica generale con 146 punti, scavalcando Evans (144) e Wehrlein (141). I primi tre piloti del Mondiale sono racchiusi in un fazzoletto di appena 5 punti. I punti conquistati da Dennis regalano inoltre a Porsche il titolo di Campione del Mondo Costruttori 2025/26, mentre la classifica Team resta guidata dalla Jaguar.

Il gran finale di stagione del Mondiale di Formula E si gioca tutto nel doppio round conclusivo di Londra, in programma nel weekend del 15 e 16 agosto. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo la 15esima tappa del campionato.

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