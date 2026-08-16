Formula E E-Prix Londra-1 2026: Wehrlein implacabile, vince e sogna il bis Mondiale

Il penultimo appuntamento del Mondiale di FIA Formula E 2025-2026 regala un verdetto chiaro ma tutt'altro che definitivo: Pascal Wehrlein ha conquistato il successo nel primo dei due E-Prix conclusivi della stagione, di scena al centro espositivo ExCel di Londra, capitalizzando al meglio la partenza dalla pole position e una gestione tattica senza sbavature.
Grazie ai punti incamerati nel 16° round stagionale, il tedesco della Porsche si porta a quota 169 punti nella classifica del campionato, staccando di 5 lunghezze Jake Dennis (164) e portando a 21 il vantaggio su Mitch Evans (148). Saranno loro tre a giocarsi il titolo mondiale piloti nella finalissima di domenica.
La Full Course Yellow premia la Porsche
La chiave di volta della corsa si è avuta a metà gara, quando la direzione corsa ha decretato la Full Course Yellow per permettere la rimozione della macchina di Lucas Di Grassi, rimasta fermata in pista. Wehrlein e il muretto Porsche hanno letto perfettamente il momento, effettuando la sosta obbligatoria di ricarica batterie, il cosiddetto Pit Boost, durante la neutralizzazione.
Questa mossa ha consentito al pilota tedesco di risparmiare tempo prezioso, mantenendo la leadership del gruppo una volta ripresa la bandiera verde e neutralizzando i tentativi di recupero degli inseguitori.
La rimonta di Dennis e il tentativo sfumato di Evans
Nelle prime fasi di gara, la Jaguar di Mitch Evans aveva provato a scompaginare i piani della Porsche - che procedeva in coppia con Nico Muller a protezione del compagno Wehrlein: sfruttando un'attivazione anticipata dell'Attack Mode e una sosta Pit Boost tempestiva, il neozelandese era riuscito a scavalcare Muller e a mettere pressione al leader. Tuttavia, la neutralizzazione con Full Course Yellow ha spezzato il ritmo di Evans, scivolato fuori dalla zona podio e dunque al terzo posto della classifica, ora con un distacco sensibile (21 punti) dalla vetta del campionato. Per la Jaguar la conquista del titolo Piloti sembra restare quasi una maledizione.
Chi ne ha approfittato è stato Jake Dennis. Il pilota inglese del team Andretti, da sempre uno degli specialisti del circuito dell'ExCeL, ha condotto una gara di gestione nella prima metà per poi scatenarsi sul finale: sfruttando il secondo Attack Mode conservato per le battute conclusive, l'ex leader del campionato ha superato in rapida successione Dan Ticktum e Antonio Felix Da Costa, conquistando una seconda piazza proprio davanti alla Jaguar del pilota portoghese, fondamentale per limitare i danni e rimanere a sole 5 lunghezze da Wehrlein.
Formula E E-Prix Londra-1 2026: ordine d'arrivo
Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo E-Prix di Londra, round 16 della stagione 2026 di Formula E:
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|Punti
|1
|Pascal Wehrlein
|Porsche Formula E Team
|-
|39
|28
|2
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|+5.777
|39
|18
|3
|Antonio Felix Da Costa
|Jaguar Tcs Racing
|+22.308
|39
|15
|4
|Sebastien Buemi
|Envision Racing
|+23.729
|39
|12
|5
|Taylor Barnard
|DS Penske
|+24.480
|39
|10
|6
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|+27.579
|39
|8
|7
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|+28.969
|39
|6
|8
|Mitch Evans
|Jaguar Tcs Racing
|+30.540
|39
|4
|9
|Nick Cassidy
|Citroen Racing
|+31.547
|39
|2
|10
|Oliver Rowland
|Nissan Formula E Team
|+33.880
|39
|2
|11
|Nico Muller
|Porsche Formula E Team
|+41.574
|39
|0
|12
|Maximilian Gunther
|DS Penske
|+41.964
|39
|0
|13
|Nyck De Vries
|Mahindra Racing
|+42.361
|39
|0
|14
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|+47.982
|39
|0
|15
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|+58.243
|39
|0
|16
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|+1 Giro
|38
|0
|17
|Josep Maria Martí
|Cupra Kiro
|Ritirato
|37
|0
|18
|Jean-Eric Vergne
|Citroen Racing
|Ritirato
|37
|0
|19
|Lucas Di Grassi
|Lola Yamaha Abt Formula E
|Ritirato
|19
|0
|20
|Zane Maloney
|Lola Yamaha Abt Formula E
|Ritirato
|5
|0
Tutto in un pomeriggio per il titolo Mondiale Formula E 2026
L'atto conclusivo del Mondiale FIA Formula E, che decide la lotta per i due titoli Piloti e Team (quello Costruttori è invece già andato alla Porsche viste le ottime prestazioni della scuderia ufficiale ma anche dell'Andretti clienti di Dennis) andrà in scena domani, sempre sul tracciato in parte indoor dell'ExCeL di Londra. Sarà la seconda volta per Wehrlein, che a questo punto arriva da grande favorito anche considerando le prestazioni monstre di gara-1, o per Jake Dennis, distante solo cinque punti? Resta invece un po' più difficile, visti i ''soli'' 29 punti in palio, la rimonta di Mitch Evans, il cui primo titolo piloti della carriera è ora distante 21 lunghezze.
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