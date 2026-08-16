Formula E 2025-2026

Formula E E-Prix Londra-1 2026: Wehrlein implacabile, vince e sogna il bis Mondiale

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4 ore fa - Resoconto, analisi e risultati del round 16 del Mondiale Formula E

Wehrlein trasforma la pole e ottiene una vittoria fondamentale, ma Dennis ed Evans mantengono apertissima la lotta per il titolo
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Il penultimo appuntamento del Mondiale di FIA Formula E 2025-2026 regala un verdetto chiaro ma tutt'altro che definitivo: Pascal Wehrlein ha conquistato il successo nel primo dei due E-Prix conclusivi della stagione, di scena al centro espositivo ExCel di Londra, capitalizzando al meglio la partenza dalla pole position e una gestione tattica senza sbavature.

Grazie ai punti incamerati nel 16° round stagionale, il tedesco della Porsche si porta a quota 169 punti nella classifica del campionato, staccando di 5 lunghezze Jake Dennis (164) e portando a 21 il vantaggio su Mitch Evans (148). Saranno loro tre a giocarsi il titolo mondiale piloti nella finalissima di domenica.

La Full Course Yellow premia la Porsche

La chiave di volta della corsa si è avuta a metà gara, quando la direzione corsa ha decretato la Full Course Yellow per permettere la rimozione della macchina di Lucas Di Grassi, rimasta fermata in pista. Wehrlein e il muretto Porsche hanno letto perfettamente il momento, effettuando la sosta obbligatoria di ricarica batterie, il cosiddetto Pit Boost, durante la neutralizzazione.

Questa mossa ha consentito al pilota tedesco di risparmiare tempo prezioso, mantenendo la leadership del gruppo una volta ripresa la bandiera verde e neutralizzando i tentativi di recupero degli inseguitori.

La rimonta di Dennis e il tentativo sfumato di Evans

Nelle prime fasi di gara, la Jaguar di Mitch Evans aveva provato a scompaginare i piani della Porsche - che procedeva in coppia con Nico Muller a protezione del compagno Wehrlein: sfruttando un'attivazione anticipata dell'Attack Mode e una sosta Pit Boost tempestiva, il neozelandese era riuscito a scavalcare Muller e a mettere pressione al leader. Tuttavia, la neutralizzazione con Full Course Yellow ha spezzato il ritmo di Evans, scivolato fuori dalla zona podio e dunque al terzo posto della classifica, ora con un distacco sensibile (21 punti) dalla vetta del campionato. Per la Jaguar la conquista del titolo Piloti sembra restare quasi una maledizione. 

Chi ne ha approfittato è stato Jake Dennis. Il pilota inglese del team Andretti, da sempre uno degli specialisti del circuito dell'ExCeL, ha condotto una gara di gestione nella prima metà per poi scatenarsi sul finale: sfruttando il secondo Attack Mode conservato per le battute conclusive, l'ex leader del campionato ha superato in rapida successione Dan Ticktum e Antonio Felix Da Costa, conquistando una seconda piazza proprio davanti alla Jaguar del pilota portoghese, fondamentale per limitare i danni e rimanere a sole 5 lunghezze da Wehrlein.

Formula E E-Prix Londra-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo E-Prix di Londra, round 16 della stagione 2026 di Formula E:

PosPilotaTeamDistaccoGiriPunti
1Pascal WehrleinPorsche Formula E Team-3928
2Jake DennisAndretti Formula E+5.7773918
3Antonio Felix Da CostaJaguar Tcs Racing+22.3083915
4Sebastien BuemiEnvision Racing+23.7293912
5Taylor BarnardDS Penske+24.4803910
6Dan TicktumCupra Kiro+27.579398
7Edoardo MortaraMahindra Racing+28.969396
8Mitch EvansJaguar Tcs Racing+30.540394
9Nick CassidyCitroen Racing+31.547392
10Oliver RowlandNissan Formula E Team+33.880392
11Nico MullerPorsche Formula E Team+41.574390
12Maximilian GuntherDS Penske+41.964390
13Nyck De VriesMahindra Racing+42.361390
14Joel ErikssonEnvision Racing+47.982390
15Norman NatoNissan Formula E Team+58.243390
16Felipe DrugovichAndretti Formula E+1 Giro380
17Josep Maria MartíCupra KiroRitirato370
18 Jean-Eric VergneCitroen RacingRitirato370
19 Lucas Di GrassiLola Yamaha Abt Formula ERitirato190
20 Zane MaloneyLola Yamaha Abt Formula ERitirato50

Tutto in un pomeriggio per il titolo Mondiale Formula E 2026

L'atto conclusivo del Mondiale FIA Formula E, che decide la lotta per i due titoli Piloti e Team (quello Costruttori è invece già andato alla Porsche viste le ottime prestazioni della scuderia ufficiale ma anche dell'Andretti clienti di Dennis) andrà in scena domani, sempre sul tracciato in parte indoor dell'ExCeL di Londra. Sarà la seconda volta per Wehrlein, che a questo punto arriva da grande favorito anche considerando le prestazioni monstre di gara-1, o per Jake Dennis, distante solo cinque punti? Resta invece un po' più difficile, visti i ''soli'' 29 punti in palio, la rimonta di Mitch Evans, il cui primo titolo piloti della carriera è ora distante 21 lunghezze. 

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