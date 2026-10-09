Formula E, rivoluzione Gen4: Bridgestone è il nuovo fornitore unico di gomme dal 2026/27

La Formula E volta pagina e inaugura ufficialmente il capitolo tecnologico legato alle monoposto di quarta generazione. A margine dell'evento congiunto tenutosi a Roma, l'organizzatore del campionato e la FIA hanno annunciato Bridgestone Corporation come fornitore ufficiale ed esclusivo di pneumatici per il Mondiale FIA Formula E a partire dalla stagione 2026/27.

Il debutto del costruttore giapponese coinciderà con il lancio della rivoluzionaria Gen4, la monoposto elettrica più potente e veloce di sempre, capace di scaricare a terra 600 kW (815 CV) di potenza di picco, trazione integrale permanente e un'accelerazione record da 0 a 100 km/h in soli 1,8 secondi.

Debutta la linea Potenza Gen4 e la specifica da bagnato ''Typhoon''

Per domare l'imponente coppia istantanea ed il livello prestazionale espresso dalle nuove macchine, Bridgestone ha sviluppato la linea POTENZA GEN4, progettata per garantire elevati livelli di aderenza meccanica e durabilità sia sui tracciati cittadini che sugli autodromi tradizionali. Da un lato ci saranno gli pneumatici All-Weather con battistrada scolpito e polivalente pensato per far fronte alla maggior parte delle condizioni di gara, assicurando consistenza prestazionale nelle staccate e nei trasferimenti di carico.

Ma non manca la novità delle mescole POTENZA GEN4 THYPOON, un compound inedito per condizioni di pioggia torrenziale e asfalto completamente allegato, ideata per garantire massima evacuazione d'acqua, stabilità e sicurezza anche nelle situazioni meteo più estreme.

Impronta ecologica: 65% di materiali riciclati e rinnovabili

Coerentemente con i parametri di sostenibilità imposti dalla categoria e dalla FIA, la nuova gamma di pneumatici Bridgestone vanta il 65% di materiali riciclati e rinnovabili. Un risultato raggiunto impiegando nerofumo ricavato dalla pirolisi di pneumatici a fine vita, silice derivata dalla lavorazione della pula di riso e gomma naturale certificata secondo i requisiti del Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR).

L'intero ciclo produttivo utilizzerà al 100% energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, mentre la logistica globale sarà gestita in sinergia con DHL attraverso soluzioni a impatto ridotto di carbonio.

Nell'ambito dell'accordo pluriennale, Bridgestone assumerà inoltre il ruolo di Official Race Title Sponsor per quattro degli appuntamenti più prestigiosi del calendario 2026/27: gli E-Prix di Città del Messico, Berlino, Shanghai e la tappa conclusiva di Tokyo, quella di casa per il costruttore giapponese.

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