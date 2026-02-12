Formula 1: Drive to Survive torna su Netflix: video trailer e data d'uscita

Netflix è pronta a riportare gli appassionati di Formula 1 nel cuore del paddock con una nuova stagione di Formula 1: Drive to Survive. La serie documentaristica, diventata negli anni uno dei principali strumenti di diffusione globale del Mondiale, tornerà il 27 febbraio 2026, accompagnando il pubblico alla scoperta, da una prospettiva privilegiata, dei più gustosi retroscena sulla stagione scorsa di F1.

Anche questa nuova edizione, l'ottava della storia della serie inaugurata nel 2019 e relativa al campionato 2018, promette un accesso senza precedenti al dietro le quinte del Circus, raccontando da vicino il lavoro di team e piloti nel corso di una stagione particolarmente intensa, tra clamorosi cambi di casacca dei piloti - su tutti, il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari con il conseguente debutto di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes - e nuove alleanze e rivalità sempre più marcate.

Andrea Kimi Antonelli tra i protagonisti di Drive to Survive 8

Nuove line-up e tensioni interne al centro del racconto

La serie seguirà l’evoluzione dei nuovi schieramenti dei team, mostrando le dinamiche interne alle squadre, i rapporti tra compagni di box e le decisioni manageriali che spesso influenzano l’andamento di un intero campionato. Ampio spazio sarà dedicato anche ai rapporti personali tra i protagonisti della griglia, tra amicizie consolidate e contrasti destinati ad accendersi nel corso della stagione.

Come da tradizione, Drive to Survive alternerà immagini inedite dai weekend di gara a momenti più intimi vissuti lontano dalla pista, offrendo un racconto che va oltre il semplice risultato sportivo.

Produzione ai vertici dell’intrattenimento sportivo

La serie è prodotta ancora una volta da Box to Box Films, con un team creativo di alto profilo. Tra i produttori esecutivi figurano James Gay-Rees, vincitore del Premio Oscar per Amy e già autore di Senna, insieme a Paul Martin e Tom Hutchings. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di Tom Rogers come co-produttore esecutivo.

Una continuità produttiva che ha contribuito al successo del format, capace di avvicinare alla Formula 1 un pubblico sempre più ampio, anche al di fuori degli appassionati storici del motorsport (che, anzi, sono tra quelli che hanno storicamente gradito meno la lettura un po' romanzata di alcuni episodi del Mondiale).

Il trailer e il lancio alla vigilia di una nuova stagione

Il debutto della nuova stagione di Formula 1: Drive to Survive rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario pre-campionato, visto che ormai è tradizione per la docu-serie quella di essere pubblicata la settimana precedente l'inizio del nuovo campionato. Di seguito il trailer ufficiale con cui Netflix ha presentato ufficialmente l'ottava stagione:

Con il Mondiale 2026 alle porte, la serie Netflix Formula 1: Drive to Survive si conferma uno strumento centrale nel racconto moderno della F1, capace di unire sport, intrattenimento e storytelling.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/02/2026