Drive To Survive 7: data di uscita e anticipazioni sulla nuova stagione Netflix

ll Mondiale di Formula 1 2025 è alle porte, e con esso arriva anche una delle serie più attese dagli appassionati: Drive To Survive. Il docu-show di Netflix, che ha contribuito in modo significativo alla crescita della popolarità della F1, specialmente negli Stati Uniti, è pronto a tornare con la settima stagione. Come da tradizione, la piattaforma di streaming pubblicherà tutti e dieci gli episodi una settimana prima dell'inizio del campionato, offrendo agli spettatori un viaggio esclusivo dietro le quinte del Circus.

Quando esce Drive To Survive 7?

Drive To Survive 7 sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 7 marzo 2025, esattamente sette giorni prima del via del GP d’Australia a Melbourne, fissato per il 16 marzo.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere i momenti chiave della stagione 2024 di Formula 1, con focus su tensioni, strategie di mercato e colpi di scena che hanno caratterizzato l’ultimo campionato.

Luci e ombre di Drive To Survive

Se da un lato Drive To Survive ha avvicinato milioni di nuovi fan al mondo della F1, dall’altro non mancano le critiche da parte degli appassionati più puristi. La serie è stata spesso accusata di romanzare eccessivamente i fatti, enfatizzando i conflitti tra i piloti e semplificando alcuni aspetti tecnici del motorsport. Ciò che resta indiscutibile, però, è l’accesso esclusivo che Netflix offre ai suoi spettatori: dietro le quinte, retroscena inediti e momenti mai visti in diretta. Basti pensare ai celebri momenti di tensione tra i team principal, come lo scontro tra Christian Horner e Toto Wolff sulla questione del Porpoising nel 2022, o alle sfuriate dell’ex team principal della Haas, Gunther Steiner, diventate virali nel corso degli anni.

Drive To Survive: cosa aspettarsi dalla stagione 7?

La nuova stagione racconterà alcuni degli episodi più discussi della passata stagione, tra cui:

Lo scontro interno in Red Bull tra Christian Horner e la fazione capitanata da Helmut Marko e Jos Verstappen.

e la fazione capitanata da Helmut Marko e Jos Verstappen. L’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e il passaggio in Ferrari.

alla Mercedes e il passaggio in Ferrari. Il licenziamento di Sergio Perez e le scelte strategiche del team campione del mondo, che alla fine ha optato per promuovere Liam Lawson dalla Racing Bulls come nuovo compagno di Max Verstappen.

e le scelte strategiche del team campione del mondo, che alla fine ha optato per promuovere Liam Lawson dalla Racing Bulls come nuovo compagno di Max Verstappen. La tensione nella sfida al vertice tra Lando Norris e lo stesso Verstappen, poi vincitore del titolo nel weekend di Abu Dhabi.

La decisione di Toto Wolff di puntare sul 18enne Andrea Kimi Antonelli per il 2025.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione che si preannuncia scoppiettante.

Il commento del produttore esecutivo

A confermare l’alto livello di tensione e spettacolo è Tom Hutchings, produttore esecutivo di Box to Box Films, che anticipa: “Il campionato 2024 è stato incredibile, sia in pista che fuori. In questa stagione di Drive To Survive ci saranno più drammi, più emozioni e qualche sorpresa. Andremo dietro le quinte delle trattative di mercato e seguiremo i piloti nei momenti più difficili dell’anno. Preparatevi per un finale da brividi fino all’ultima gara”.

La settima stagione di Drive To Survive promette di essere la più coinvolgente di sempre. Non resta che allacciare le cinture e sintonizzarsi su Netflix dal 7 marzo!

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/02/2025