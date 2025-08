GP Ungheria 2025, Gara: Norris trionfa su Piastri, Leclerc crolla dalla pole al 4° posto

GP UNGHERIA F1: MCLAREN CONTINUA IL DOMINIO

Il GP d’Ungheria 2025 si chiude con un successo brillante per Lando Norris, che conquista la sua seconda vittoria stagionale dopo una gara giocata tutta sul filo della strategia. Il pilota della McLaren ha avuto la meglio sul vicino di box Oscar Piastri, autore di un ultimo stint da incorniciare, ma costretto ad accontentarsi della piazza d'onore arrivando a pochi decimi dal compagno sotto la bandiera a scacchi. Terzo George Russell, che completa il podio dopo il sorpasso decisivo su Charles Leclerc, in netto calo nella seconda metà della corsa.

NORRIS VINCE CON UNA SOSTA, PIASTRI LEADER DEL MONDIALE

È stata una corsa intensa, condita da strategie differenziate tra i due piloti McLaren: una sola sosta per Norris, due per Piastri, che nel finale ha provato a mettere pressione al compagno, sfiorando addirittura il contatto nel corso del penultimo giro.

Alla fine l’australiano si è però dovuto accontentare del secondo posto, pur sorridendo per la situazione comunque positiva in ottica iridata: Oscar va infatti in pausa estiva da leader del Mondiale F1, con 9 punti di vantaggio proprio sul compagno Norris e con un vantaggio ormai sostanzialmente incolmabile per tutti gli altri inseguitori. La lotta per il titolo, dopo la lunga sosta d'agosto, sarà di sicuro tutta riservata ai due piloti del box papaya.

LECLERC CROLLA, RUSSELL SUL PODIO

Delusione Ferrari: partito dalla pole, Charles Leclerc aveva illuso i tifosi con una prima parte di gara al comando. Poi il calo improvviso, forse legato a problemi alla SF-25: alla fine della gara si è parlato di un inconveniente con il telaio ma resta in piedi l'ipotesi che l'ultimo treno di gomme non abbia funzionato a dovere.

Il monegasco è stato prima superato da George Russell, poi penalizzato di 5 secondi (ininfluenti per il risultato finale) a causa di una manovra irregolare proprio nel tentativo di difendere il terzo posto dagli attacchi dell'inglese di casa Mercedes. Leclerc chiude comunque quarto, con Fernando Alonso ottimo quinto su un'Aston Martin ritrovata.

TOP-10: MALE VERSTAPPEN, PUNTI PER ANTONELLI

Gabriel Bortoleto continua il suo momento di forma eccellente nella stagione del debutto in F1 raccogliendo un ottimo sesto posto per la Sauber, davanti alla seconda Aston Martin di Lance Stroll.

Segue Liam Lawson, ottavo e molto bravo a tenere a bada l'ex compagno di squadra Max Verstappen. Il campione del mondo in carica è solo nono, ancora in crisi con una Red Bull che ha perso la direzione e sembra ormai da diverse gare una lontana parente della macchina che fino a poco più di un anno fa dominava la scena (con lo stesso regolamento tecnico applicato oggi).

Sorride un minimo invece Andrea Kimi Antonelli, autore di una gara concreta e premiato con il punto del decimo posto dopo la partenza dalla quindicesima piazza: un modo per muovere la classifica e andare in vacanza con qualche pensiero positivo dopo un periodo nero.

HAMILTON ANCORA SPENTO, RITIRO PER BEARMAN

Niente da fare infine per Lewis Hamilton, 12° e mai in partita, nemmeno contro la Racing Bulls di Isack Hadjar. che è riuscito a tenersi dietro il sette volte campione del mondo per tutta la durata della gara. Fuori dai giochi Oliver Bearman, ritirato per un problema tecnico sulla sua Haas. Gara regolare per tutti gli altri, con distacchi ampi e nessuna Safety Car a movimentare le 70 tornate della domenica di Budapest.

CLASSIFICA GP UNGHERIA 2025 (TOP-10)

Di seguito la classifica dei primi dieci alla fine del GP Ungheria 2025:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Lando Norris McLaren — 70 25 2 Oscar Piastri McLaren +0.698 70 18 3 George Russell Mercedes +21.916 70 15 4 Charles Leclerc* Ferrari +42.560 70 12 5 Fernando Alonso Aston Martin +59.040 70 10 6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +66.169 70 8 7 Lance Stroll Aston Martin +68.174 70 6 8 Liam Lawson Racing Bulls +69.451 70 4 9 Max Verstappen Red Bull Racing +72.645 70 2 10 Kimi Antonelli Mercedes +1 lap 69 1

*Charles Leclerc, +5 secondi di penalità per aver guidato in maniera irregolare difendendosi da Russell.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: LA F1 TORNA A FINE AGOSTO

Il calendario del campionato del mondo di Formula 1 prevede adesso una pausa di tre domeniche senza GP, con la massima serie che torna nel weekend del prossimo 31 agosto con il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort.

MotorBox

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/08/2025