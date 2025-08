F1 GP Ungheria 2025, Qualifiche: Leclerc beffa le McLaren e centra una pole eroica!

Leclerc sorprende tutti in qualifica e conquista la pole in Ungheria su Piastri e Norris: tempi e analisi delle prove a Budapest

QUALIFICHE BUDAPEST F1: UN GIRO IMPERFETTO BASTA A LECLERC

Charles Leclerc si prende la scena nelle qualifiche del GP d’Ungheria2025 di F1. Il pilota monegasco della Ferrari conquista una pole position che alla vigilia sembrava un miraggio soprattutto visto il dominio McLaren in tutte le sessioni di prove libere. E invece, in una Q3 condizionata da un improvviso calo della temperatura dell’asfalto e da un cambio della direzione del vento, è proprio il 27enne di Monte Carlo a cogliere l’attimo, chiudendo con un tempo di 1:15.372 che gli permetterà di scattare al palo sul circuito di Budapest.

Non si tratta del giro più veloce della sua giornata – anzi, in Q2 e in Q1 in molti avevano fatto segnare un tempo più rapido – ma è stato sufficiente per mettersi davanti a tutti. Un colpo di scena che ribalta le gerarchie viste fino a quel momento e restituisce fiducia alla Ferrari, chiamata a confermarsi nella gestione gara e anzi fin qui sempre più incisiva la domenica che non al sabato sul giro secco.

MCLAREN SFIORANO LA PRIMA FILA COMPLETA

Delusione palpabile nel box McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris, fino a quel momento i più convincenti nel corso del weekend magiaro, si devono accontentare del secondo e terzo posto in griglia. I distacchi, però, sono minimi: 26 millesimi tra Leclerc e Piastri, 41 tra Norris e l'autore della pole position.

L’impressione è che domani si profili una battaglia ravvicinata per la vittoria, con le due monoposto del team di Woking pronte a sfruttare ogni occasione e anche a giocare di strategia ai box per ribaltare la situazione sin dal via.

EQUILIBRIO AL VERTICE, ASTON MARTIN IN RIPRESA

In una sessione tiratissima, le prime sei macchine sono racchiuse in poco più di un decimo. George Russell chiude quarto con la Mercedes, staccato di appena 53 millesimi dalla vetta, mentre Fernando Alonso e Lance Stroll portano entrambe le Aston Martin in terza fila, mostrando segnali di risveglio dopo un weekend complicatissimo in fondo al gruppo a Spa.

OTTIMA SAUBER, VERSTAPPEN IN AFFANNO

La sorpresa della top-10 è Gabriel Bortoleto, settimo con la Sauber motorizzata Ferrari, davanti a un Max Verstappen ancora in difficoltà con il bilanciamento della Red Bull. L’olandese scatterà ottavo, seguito dai due piloti Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar, che completano la quinta fila dello schieramento di partenza.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP UNGHERIA 2025 (TOP-10)

Di seguito la classifica dei primi dieci alla fine delle prove ufficiali del GP Ungheria 2025:

Pos Pilota Team Tempo Q3 Distacco 1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.372 — 2 Oscar Piastri McLaren‑Mercedes 1:15.398 +0.026 3 Lando Norris McLaren‑Mercedes 1:15.413 +0.041 4 George Russell Mercedes 1:15.425 +0.053 5 Fernando Alonso Aston Martin‑Mercedes 1:15.481 +0.109 6 Lance Stroll Aston Martin‑Mercedes 1:15.498 +0.126 7 Gabriel Bortoleto Sauber‑Ferrari 1:15.725 +0.353 8 Max Verstappen Red Bull‑Honda RBPT 1:15.728 +0.356 9 Liam Lawson Racing Bulls‑Honda RBPT 1:15.821 +0.449 10 Isack Hadjar Racing Bulls‑Honda RBPT 1:15.915 +0.543

GP UNGHERIA: ENORME DELUSIONE PER HAMILTON E ANTONELLI

La grande assenza in Q3 è quella di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non riesce a replicare la performance del compagno Leclerc e si ferma in Q2, dovendo così partire dodicesimo. Peggio ancora è andata ad Andrea Kimi Antonelli, che ha visto cancellato il suo miglior giro per track limit ed è stato così retrocesso al quindicesimo posto, anche se comunque non sarebbe riuscito a entrare nella top-10.

Tra gli esclusi in Q1, da segnalare la prestazione sottotono di Yuki Tsunoda, che non va oltre il 16° tempo e dovrà cercare la rimonta da fondo gruppo. Alle sue spalle chiudono Gasly, Ocon, Hulkenberg e Albon.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: LA GARA DOMENICA ALLE 15.00

Il programma prosegue domani, domenica 3 agosto, con il momento clou di tutto il fine settimana: la gara che chiuderà la prima parte della stagione per dare il via alla tradizionale sosta estiva, è in programma alle ore 15:00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Budapest e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 02/08/2025