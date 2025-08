F1 Ungheria, FP1: Norris guida la doppietta McLaren, Leclerc subito dietro

PRIMA SESSIONE DI LIBERE A BUDAPEST

La Formula 1 entra nel vivo del weekend del GP d’Ungheria 2025 con la prima sessione di prove libere (FP1). Sul circuito dell’Hungaroring, teatro dell’ultima gara prima della pausa estiva, è Lando Norris a firmare il miglior tempo, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Ferrari subito a ridosso, mentre Red Bull e Mercedes restano più attardate.

MCLAREN IN GRAN FORMA: NORRIS GUIDA LA DOPPIETTA

Il miglior tempo delle FP1 all’Hungaroring è firmato da Lando Norris, che ferma il cronometro in 1:16.052. Una prestazione che conferma il buon momento della McLaren-Mercedes, già protagonista sul tracciato ungherese nella passata stagione. Appena 19 millesimi dietro, c’è Oscar Piastri, a suggellare una doppietta che lascia poco spazio a dubbi sulle potenzialità della monoposto inglese in questo avvio di weekend.

McLaren si conferma quindi il team di riferimento nella prima uscita del venerdì, anche se i distacchi contenuti lasciano presagire un’evoluzione interessante nelle prossime sessioni.

FERRARI SECONDA FORZA: LECLERC È 3°

Il primo degli inseguitori è Charles Leclerc, che chiude al terzo posto con un distacco di due decimi dalla vetta. Il monegasco appare competitivo e regolare, confermando i progressi della Ferrari nelle ultime gare. Più staccato invece Lewis Hamilton, quinto a poco meno di 7 decimi, ma comunque in grado di tenere il passo con il quinto posto.

Tra i due piloti del Cavallino si inserisce la Racing Bulls di Isack Hadjar, protagonista di una sessione solida che gli vale il quarto tempo. Una prestazione degna di nota, che aggiunge varietà nelle zone alte della classifica.

MERCEDES AL LAVORO, VERSTAPPEN LONTANO

Le Mercedes chiudono la sessione in settima e ottava posizione, rispettivamente con George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Un risultato discreto ma non esaltante per il team anglo-tedesco, che sembra ancora alla ricerca del miglior bilanciamento e che in questo weekend torna alla precedente specifica di sospensione usata nella prima parte dell'anno.

Chi invece non ha brillato è Max Verstappen: il campione del mondo in carica si piazza nono, a 888 millesimi da Lando Norris. Un inizio di weekend difficile per il campione di casa Red Bull, anche se sarà importante valutare i progressi nelle FP2 e FP3 per capire il reale potenziale della monoposto.

GLI ALTRI: BENE BEARMAN, ARON KO PER PROBLEMI TECNICI

In sesta posizione troviamo un ottimo Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, autore di una prestazione pulita e veloce. Chiude la top-10 l'Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll, accompagnato in questa sessione di FP1 dalla riserva Felipe Drugovich, che ha preso il posto del titolare Fernando Alonso costretto a dare forfait a causa di un problema fisico alla schiena. Il due volte campione del mondo spagnolo, che pochi giorni fa ha spento 44 candeline, sarà comunque regolarmente al suo posto nelle FP2 e probabilmente anche per il prosieguo del weekend. .

CLASSIFICA FP1 GP UNGHERIA 2025 (TOP-10)

Di seguito la classifica dei primi dieci alla fine delle prime libere del GP Ungheria 2025:

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.052 26 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.019 30 3 Charles Leclerc Ferrari +0.217 28 4 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.629 31 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.682 28 6 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.826 26 7 George Russell Mercedes +0.873 26 8 Kimi Antonelli Mercedes +0.828 26 9 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.888 25 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.906 25

PROSSIMI APPUNTAMENTI: FP2 ALLE ORE 17:00

Da segnalare il problema tecnico di Paul Aron, che ha sostituisto Nico Hulkenberg in Sauber soltanto per la prima sessione di libere ma è stato però costretto a fermarsi dopo soli 9 giri parcheggiando la monoposto in curva-12.

Il venerdì del GP d’Ungheria 2025 prosegue con le FP2 in programma alle 17:00, quando i team avranno la possibilità di effettuare le simulazioni passo gara e qualifiche in condizioni più rappresentative.

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/08/2025