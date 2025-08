F1 Ungheria 2025, FP2: McLaren ancora al top davanti a Leclerc, Verstappen in crisi

GP UNGHERIA F1, FP2: MCLAREN ANCORA DAVANTI

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025 conferma quanto visto nelle FP1 del mattino: McLaren al comando, Ferrari stabile tra i migliori e una Red Bull ancora fuori dai giochi per la vetta. All’Hungaroring, la scuderia di Woking si prende la scena con un’altra doppietta firmata Norris-Piastri, mentre Charles Leclerc mantiene la Ferrari in posizione da podio virtuale.

NORRIS GUIDA IL GRUPPO, POI PIASTRI

Lando Norris è ancora una volta il più veloce al termine delle FP2 di Budapest, con un tempo di 1:15.624. Il britannico della McLaren-Mercedes conferma il feeling con il tracciato magiaro, distanziando di quasi tre decimi il compagno di squadra Oscar Piastri, anche lui a proprio agio su una monoposto che sembra cucita su misura per i saliscendi dell’Hungaroring.

Una doppietta che bissa il risultato delle prime prove libere del fine settimana e consolida il momento positivo della McLaren, rilanciando i pronostici che vedono le due monoposto papaya super favorite per la pole position e una doppietta in gara che bisserebbe l'1-2 della passata stagione (quando a vincere era stato Piastri su Norris).

FERRARI COSTANTE, LECLERC IN LOTTA

Terzo posto per Charles Leclerc, staccato di quattro decimi dal leader. Il pilota monegasco conferma la Ferrari come seconda forza del venerdì, lavorando sia sul giro secco sia sul passo gara. Buoni riscontri anche da Lewis Hamilton, sesto nella classifica finale ma protagonista di una simulazione passo gara solida e costante.

Il team di Maranello appare in condizione per restare competitivo nel corso del weekend, anche se la distanza dalla McLaren resta significativa.

ASTON MARTIN SORPRENDE, ALONSO IN PISTA

A sorprendere è stata l’Aston Martin-Mercedes, capace di piazzare Lance Stroll in quarta posizione e Fernando Alonso al quinto posto. Per quest’ultimo si è trattata della sessione di debutto nel weekend, visto che al mattino lo spagnolo non aveva potuto guidare e infine aveva ceduto il volante alla riserva Felipe Drugovich a causa di un fastidio fisico alla schiena.

Il due volte campione del mondo ha comunque mostrato un buon ritmo fin dal primo run, evidenziando segnali di ripresa e lanciando buoni segnali per una squadra che sembrava in ripresa ma che lo scorso weekend in Belgio ha faticato in fondo al gruppo.

MERCEDES SOLIDA, CRISI VERSTAPPEN

Nella seconda metà della top-10 trovano spazio le due Mercedes: George Russell è settimo, mentre il giovane Andrea Kimi Antonelli chiude decimo, confermandosi vicino al compagno di squadra in termini di prestazioni. Ottavo tempo per Isack Hadjar su Racing Bulls-Honda e nono per Yuki Tsunoda su Red Bull.

Il dato più clamoroso della giornata riguarda invece Max Verstappen, che non è riuscito ad andare oltre la 14esima posizione. Il campione del mondo in carica ha lamentato problemi continui via radio, parlando di scarso bilanciamento e difficoltà di inserimento in curva.

Una situazione inusuale per il team Red Bull, che sarà chiamato a un lavoro approfondito per cambiare il setup e dare al campione del mondo in carica gli strumenti per difendersi in qualifica: non sarebbe peraltro neanche la prima volta che, a fronte di un venerdì horror (e questo entra di diritto nella classifica degli inizi di weekend più complicati di sempre) gli ingegneri di Milton Keynes riescano a ribaltare l'assetto per tornare improvvisamente competitivi al sabato mattina.

CLASSIFICA FP2 GP UNGHERIA 2025 (TOP-10)

Di seguito la classifica dei primi dieci alla fine delle seconde libere del GP Ungheria 2025:

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:15.624 26 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.291 29 3 Charles Leclerc Ferrari +0.399 27 4 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.495 27 5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.609 24 6 Lewis Hamilton Ferrari +0.705 27 7 George Russell Mercedes +0.793 26 8 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.803 29 9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.861 29 10 Kimi Antonelli Mercedes +0.896 25

PROSSIMI APPUNTAMENTI: SABATO DECISIVO CON FP3 E QUALIFICHE

Il programma prosegue domani con le FP3 alle ore 12:30 e le qualifiche alle 16:00 che decideranno l'ordine di partenza della gara, al via domenica alle 15.00 per chiudere la prima parte della stagione e dare il via alla tradizionale sosta estiva.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Budapest e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/08/2025