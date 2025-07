F1 GP Ungheria 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Budapest

F1 BUDAPEST 2025: PIASTRI IN FUGA

La vittoria nel GP del Belgio di Formula 1 ha di nuovo invertito il trend: dopo un paio di gare a rintuzzare gli attacchi del compagno Lando Norris, Oscar Piastri ha vinto in maniera convincente sul circuito di Spa-Francorchamps, assestando un colpo importante al suo principale sfidante per il titolo. Non tanto in classifica generale - il vantaggio è comunque di ''soli'' 18 punti - quanto sul morale del vicino di box, che partiva dalla pole position e non è riuscito a trasformare in vittoria la prima posizione in qualifica.

Una situazione a cui adesso Norris è chiamato a reagire in fretta nel weekend del GP d'Ungheria a Budapest, il 14° round della stagione 2025 di F1 che è anche l'ultimo prima della lunga sosta estiva (si tornerà poi a gareggiare soltanto nel fine settimana del 31 agosto a Zandvoort per il GP d'Olanda): andare in vacanza con una vittoria e non con un distacco ormai pesante da recuperare potrebbe fare la differenza sul piano mentale in vista della fase finale del campionato.

La Ferrari è in crescita

Attenzione poi alla Ferrari che, dopo il terzo posto raccolto da Charles Leclerc a Spa, sembra vivere un momento potenzialmente positivo: la nuova sospensione posteriore portata in pista in Belgio ha dato i suoi frutti in termini di prestazioni e sarà proprio su un circuito ''piatto'' come quello di Budapest che i due piloti della Rossa potranno finalmente sfruttare la possibilità di ridurre l'altezza da terra della SF-25 e viaggiare quanto più vicini possibile al suolo (come fanno i rivali).

Da rivedere invece Lewis Hamilton che è stato protagonista di due pessime sessioni di qualifica a Spa e che però poi è stato bravo a rimontare in gara, facendo vedere una buona reazione soprattutto sotto la pioggia. Che le novità tecniche portate dal team di Maranello possano essere la svolta della sua fin qui sfortunata e poco memorabile stagione?

Occhio a Kimi Antonelli

Impossibile poi togliere dalla lotta la Red Bull, che con Max Verstappen ha vinto la Sprint Race in Belgio ed è sempre minaccioso soprattutto in qualifica: fare la pole su una pista dove i sorpassi sono tutt'altro che semplici potrebbe essere la chiave di volta per un buon risultato.

Infine, occhi puntati anche sulla Mercedes e sul mercato piloti: mentre si attendono novità sul rinnovo della line-up composta da George Russell e Andrea Kimi Antonelli, il tour europeo del giovane talento bolognese è stato fin qui disastroso e serve una bella reazione d'orgoglio per scacciare i fantasmi e ritrovare un po' di serenità al volante della W16.

LINK UTILI - GP UNGHERIA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Ungheria 2025.

Per il round 14 della stagione la Formula 1 continua la serie di gare europee che adesso proseguirà ininterrotta fino a settembre. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Budapest, con gli orari che tornano quelli tradizionali visto che il format del weekend sarà quello classico dopo la Sprint Race vista a Spa:

Venerdì 1 agosto

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 2 agosto

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 3 agosto

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP d'Ungheria sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 2 agosto, ore 18.30

: sabato 2 agosto, ore 18.30 Gara: domenica 3 agosto, ore 18.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Budapest, in cui si disputa il GP d'Ungheria 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Budapest, lungo 4.381 metri è un tracciato di livello medio per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 20% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto per le sue curve lente e per un settore centrale da media velocità con alcuni curvoni in successione. I punti di frenata sono in totale 10 per 14 curve, con gli impianti frenanti particolarmente sollecitati principalmente in curva-1 e in curva-7, che sono poi i punti dove è possibile tentare dei sorpassi. Il tracciato è dunque considerato di livello 3 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Budapest per l’impianto frenante è la 1, quella che porta i piloti verso il primo tornante al termine del lungo rettilineo d'arrivo e partenza. Qui le macchine arrivano da una velocità massima di 307 km/h a 95 km/h, con una decelarazione massima di 4.4 g. Lo spazio di frenata è di 122 metri in un tempo di soli 2.65 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 156 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.243 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend in Ungheria, secondo Google Meteo.

Venerdì 1 agosto - Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-27°C, precipitazioni 15%, umidità 43%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-27°C, precipitazioni 15%, umidità 43% Sabato 2 agosto - Parzialmente nuvoloso, temperatura 15-28°C, precipitazioni 20%, umidità 46%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 15-28°C, precipitazioni 20%, umidità 46% Domenica 3 agosto - Leggera pioggia, temperatura 15-24°C, precipitazioni 25%, umidità 61%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 29/07/2025