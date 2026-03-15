F1 GP Cina 2026, le pagelle di Shanghai

LE PAGELLE DEL GP DI CINA DI FORMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel GP della Cina, il suo è un dieci nonostante il bloccaggio nel finale, e a maggior ragione: era stato talmente più bravo da poterselo permettere! Russell, invece, ben al di sotto delle attese. Super lotta tra Hamilton e Leclerc, persa da Charles che commette lo stesso errore di Kimi proprio quando era terzo. Norris e Piastri non partono (così come Bortoleto e Albon), Verstappen si ritira, alla fine ne approfitta Bearman che è splendido quinto. Di Ocon, Bottas e Lindblad le tre insufficienze.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 10

Al via tiene dietro Leclerc, poi ripassa Hamilton e da quel punto in poi dietro di lui succedono tante cose, ma sono solo immagini sfocate nei suoi specchietti. Il bloccaggio? Solo un piccolo spavento prima del trionfo!

George Russell - Voto 7

Parte con 3 decimi di vantaggio al giro, di base, sulle Ferrari, ma riesce ad averne la meglio, faticando, solo a metà gara. Si lamenta come al solito di tutto, tra gomme e aspetti della PU, ma la realtà è che si sveglia tardi.

Lewis Hamilton - Voto 8,5

Il primo podio con la Ferrari arriva dopo 26 gare, meglio tardi che mai. Oggi è stato bravo a sfidare i limiti della macchina nella lotta con le Mercedes e a esaltarsi in quella con Leclerc! Una bella iniezione di fiducia!

Charles Leclerc - Voto 7,5

Quella di Shanghai non è mai stata la sua pista, per sua ammisione, ma a tratti ha mostrato cose pregevoli, soprattutto contro Russell. Perde un duello epico con Hamilton e deve recriminare: senza quel bloccaggio...

Oliver Bearman - Voto 9

All'ombra di Antonelli, che ha la fortuna di guidare una monoposto di un altro livello, sta crescendo bene il talento britannico. Oggi è stato perfetto, best of the rest, sorpassando e tenendo a bada un certo Verstappen.

Pierre Gasly - Voto 8

L'Alpine sta tornando, e Pierre dimostra sempre che se l'occasione c'è, lui è in grado di coglierla. Non sbaglia niente, dal timing delle fermate alla guida, e si prende una sesta piazza non lontana dalla quinta di Bearman.

Max Verstappen - Voto 7

La sensazione è che la Red Bull oggi sia un'auto di seconda fascia. Nonostante l'avvio di gara disastroso, Max riesce a rimontare fino alla sesta posizione, con la quinta nel mirino. A 10 giri dalla fine, però, arriva il ritiro.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 7

Ottima gara, Liam si toglie anche la soddisfazione di mettersi dietro la Red Bull di chi gli ha preso il posto.

Isack Hadjar - Voto 6

Il testacoda al via gli pregiudica una posizione migliore, alla fine è bravo a rimontare fino all'ottava piazza.

Carlos Sainz - Voto 6

Fa quel che può con quel che ha. Il 9° posto è un buon risultato in termini relativi ovviamente, non assoluti.

Franco Colapinto - Voto 7

Se non fosse stato per la sciagurata entrata di Ocon dopo la sosta, sarebbe stato lì a giocarsi la quinta piazza.

Nico Hulkenberg - Voto 6,5

Con un finale arrembante rimonta fino quasi alla zona punti, che però resta fuori portata per il tedesco.

Arvin Lindblad - Voto 5

Fa vedere lampi di classe lottando con Verstappen, ma si perde in un bicchiere d'acqua con un testacoda.

Valtteri Bottas - Voto 6

La Cadillac è ancora in fase embrionale, ma mettersi dietro quantomeno il compagno per ora è sufficiente.

Esteban Ocon - Voto 4,5

Non cambia mai. La manovra avventata su Colapinto rovina la gara di entrambi. Spreca tanto potenziale.

Sergio Perez - Voto 5,5

Ultimo senza appello, il mezzo voto sotto la sufficienza è per il contatto al via con il compagno.

Fernando Alonso - Voto 6

La situazione Aston Martin è nota. Lui riesce a lottare fino alla SC nel gruppo, poi sprofonda e arriva il ritiro.

Lance Stroll - Voto SV

Terz'ultimo al via (al netto degli assenti), terz'ultimo quando si ritira dopo appena 10 giri. Ingiudicabile

Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Alex Albon - Voto SV

Ben quattro caselle libere in griglia, ed erano le loro. Problemi di gioventù per le loro quattro monoposto.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 15/03/2026