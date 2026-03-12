F1 GP Cina 2026, Shanghai: risultati qualifiche sprint e griglia di partenza Sprint Race

La Formula 1 torna finalmente in pista una sola settimana dopo il debutto stagionale e lo fa a Shanghai per il GP di Cina, secondo round della stagione 2026 del Mondiale, dove peraltro torna il format Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cinese.
Dominio Mercedes in prove libere e dominio quasi inevitabile anche nelle prime qualifiche del weekend, quelle che decidono la griglia di partenza della gara sprint: il più veloce è sempre George Russell, che rifila tre decimi in SQ3 al compagno di squadra Kimi Antonelli e infligge, come da copione, distacchi pesanti a tutti gli altri. Il primo degli inseguitori è Lando Norris, affiancato da Lewis Hamilton. Poi Oscar Piastri e Charles Leclerc, con Max Verstappen addirittura in ottava piazza a poco meno di due secondi dalla vetta.
F1 Shanghai, classifica Sprint Qualifying
|Pos
|Pilota
|Team
|Q1
|Q2
|Q3
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:33.030
|1:32.241
|1:31.520
|13
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.455
|1:32.291
|1:31.809
|13
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:33.783
|1:33.086
|1:32.141
|13
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:33.148
|1:33.042
|1:32.161
|15
|5
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:33.813
|1:33.038
|1:32.224
|13
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.194
|1:32.602
|1:32.528
|16
|7
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:33.970
|1:33.405
|1:32.888
|15
|8
|Max Verstappen
|Red Bull-RBPT Ford
|1:34.170
|1:33.564
|1:33.254
|17
|9
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1:34.280
|1:33.501
|1:33.409
|16
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull-RBPT Ford
|1:34.447
|1:33.620
|1:33.723
|15
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:33.997
|1:33.635
|14
|12
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1:34.087
|1:33.639
|13
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RBPT Ford
|1:34.110
|1:33.714
|13
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:34.291
|1:33.774
|14
|15
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RBPT Ford
|1:34.495
|1:34.048
|13
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:34.592
|1:34.327
|12
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1:34.761
|6
|18
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1:35.305
|6
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:35.581
|5
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:36.151
|7
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:37.378
|8
|22
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|Senza tempo
|0
GP Cina 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 13 marzo, ore 04.30
La Mercedes inizia il weekend come aveva chiuso il precedente: George Russell davanti, Kimi Antonelli secondo e poi una prateria di distanza per tutti gli altri. Seguono le due McLaren e le due Ferrari, con Lewis Hamilton autore di un testacoda a inizio sessione che gli ha rovinato le gomme e compromesso in parte il programma di lavoro.
F1 Shanghai, classifica FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:32.741
|29
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.120
|30
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.555
|29
|4
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.731
|28
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.858
|28
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1.388
|26
|7
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.685
|28
|8
|Max Verstappen
|Red Bull-RBPT Ford
|+1.800
|24
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.898
|27
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.935
|28
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RBPT Ford
|+2.032
|29
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+2.087
|26
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull-RBPT Ford
|+2.115
|26
|14
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.136
|25
|15
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.206
|26
|16
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.739
|31
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.938
|18
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.115
|18
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.316
|25
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+4.483
|20
|21
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RBPT Ford
|+5.155
|6
|22
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+6.459
|13
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dello Shanghai International Circuit di Shanghai dove si disputa il GP di Cina, round 2 della stagione 2026 di Formula 1.