F1 GP Cina 2026, Shanghai: risultati qualifiche sprint e griglia di partenza Sprint Race

Risultati e classifiche del GP di Cina 2026, sul circuito di Shanghai: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna finalmente in pista una sola settimana dopo il debutto stagionale e lo fa a Shanghai per il GP di Cina, secondo round della stagione 2026 del Mondiale, dove peraltro torna il format Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cinese.

Risultati GP Cina 2026

Domenica 15 marzo, ore 08.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 14 marzo, ore 08.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 14 marzo, ore 04.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

In aggiornamento

Venerdì 13 marzo, ore 08.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Dominio Mercedes in prove libere e dominio quasi inevitabile anche nelle prime qualifiche del weekend, quelle che decidono la griglia di partenza della gara sprint: il più veloce è sempre George Russell, che rifila tre decimi in SQ3 al compagno di squadra Kimi Antonelli e infligge, come da copione, distacchi pesanti a tutti gli altri. Il primo degli inseguitori è Lando Norris, affiancato da Lewis Hamilton. Poi Oscar Piastri e Charles Leclerc, con Max Verstappen addirittura in ottava piazza a poco meno di due secondi dalla vetta.

F1 Shanghai, classifica Sprint Qualifying

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 George Russell Mercedes 1:33.030 1:32.241 1:31.520 13 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.455 1:32.291 1:31.809 13 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.783 1:33.086 1:32.141 13 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.148 1:33.042 1:32.161 15 5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:33.813 1:33.038 1:32.224 13 6 Charles Leclerc Ferrari 1:33.194 1:32.602 1:32.528 16 7 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:33.970 1:33.405 1:32.888 15 8 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford 1:34.170 1:33.564 1:33.254 17 9 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:34.280 1:33.501 1:33.409 16 10 Isack Hadjar Red Bull-RBPT Ford 1:34.447 1:33.620 1:33.723 15 11 Nico Hulkenberg Audi 1:33.997 1:33.635 14 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.087 1:33.639 13 13 Liam Lawson Racing Bulls-RBPT Ford 1:34.110 1:33.714 13 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:34.291 1:33.774 14 15 Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT Ford 1:34.495 1:34.048 13 16 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:34.592 1:34.327 12 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:34.761 6 18 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:35.305 6 19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:35.581 5 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:36.151 7 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:37.378 8 22 Sergio Perez Cadillac-Ferrari Senza tempo 0

Venerdì 13 marzo, ore 04.30

La Mercedes inizia il weekend come aveva chiuso il precedente: George Russell davanti, Kimi Antonelli secondo e poi una prateria di distanza per tutti gli altri. Seguono le due McLaren e le due Ferrari, con Lewis Hamilton autore di un testacoda a inizio sessione che gli ha rovinato le gomme e compromesso in parte il programma di lavoro.

F1 Shanghai, classifica FP1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:32.741 29 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.120 30 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.555 29 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.731 28 5 Charles Leclerc Ferrari +0.858 28 6 Lewis Hamilton Ferrari +1.388 26 7 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.685 28 8 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford +1.800 24 9 Nico Hulkenberg Audi +1.898 27 10 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.935 28 11 Liam Lawson Racing Bulls-RBPT Ford +2.032 29 12 Gabriel Bortoleto Audi +2.087 26 13 Isack Hadjar Red Bull-RBPT Ford +2.115 26 14 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.136 25 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.206 26 16 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.739 31 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.938 18 18 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.115 18 19 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.316 25 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +4.483 20 21 Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT Ford +5.155 6 22 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +6.459 13

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dello Shanghai International Circuit di Shanghai dove si disputa il GP di Cina, round 2 della stagione 2026 di Formula 1.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/03/2026