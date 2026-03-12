F1 GP Cina 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Shanghai

L'inizio della stagione di F1 non è stato forse dei migliori in termini di spettacolo in pista e di lotte al vertice ma, in attesa di trovare un equilibrio tra potenza elettrica e termica, il paddock dei GP si trasferisce da Melbourne a Shanghai per la seconda prova di un Mondiale 2026 che ha ancora tante domande a cui dare risposta. A partire appunto dalle esigenze di ''ricarica'' delle nuove batterie, che hanno condizionato il fine settimana in Australia e che dovrebbero lasciare i piloti un po' più liberi di spingere nel GP di Cina. Che peraltro torna nel format della F1 Sprint, che prevede come ormai di consueto una sola sessione di prove libere e poi due qualifiche e due gare, con ben 33 punti in palio per colui che dovesse vincere entrambe.

Russell sogna il bis, ma occhio a Kimi

Al di là dei legittimi dubbi sulla qualità delle gare con il rivoluzionario regolamento 2026, sul piano sportivo la nuova Formula 1 ci regala una Mercedes che sembra essere tornata ai fasti dell'inizio dell'era del turbo ibrido, quando fu in grado di conquistare 7 titoli Piloti e 8 Costruttori tra il 2014 e il 2021.

Così, dopo la prestazione sontuosa di Melbourne, a sognare il bis è George Russell, che non può che partire con i galloni del favorito alla vigilia del fine settimana di Shanghai. Senza però dimenticare che anche l'italiano Andrea Kimi Antonelli, con una macchina veloce e potente come la W17, vede non così irraggiungibile il traguardo della sua prima vittoria in Formula 1.

La Ferrari non molla e anzi va all'attacco

Attenzione però all'offensiva della Ferrari, che certo si è mostrata in buona forma a Melbourne e ha dimostrato di avere in mano - soprattutto in partenza e quando si gira a pieno carico di benzina - delle buone carte da giocare per impensierire i rivali della Mercedes. Anche con un'arma in più: debutta infatti in Cina l'ormai celeberrima ala posteriore mobile cosiddetta ''Macarena'', che in teoria dovrebbe aiutare i piloti a raggiungere velocità di punta più alte in rettilineo.

Una bella notizia per Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, reduci da una buona prestazione in Australia, possono provare a inserirsi nella lotta contro Russell e Antonelli e magari sovvertire i pronostici che vedono le Mercedes ancora favorite per pole position e vittorie.

Link utili - GP Cina 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Cina 2026.

La Formula 1 prosegue il suo tour nell'estremo oriente (tra due settimane, peraltro, toccherà al Giappone) e quindi, come per lo scorso weekend, seguire le sessioni del GP Cina in diretta sarà un'impresa da veri appassionati, anche considerando la prima delle sei Sprint Race della stagione posizionata nel bel mezzo della notte tra venerdì e sabato. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Shanghai.

Venerdì 13 marzo

Prove libere 1 : 04.30 – 05.30

: 04.30 – 05.30 Qualifiche Sprint: 08.30 – 09.30

Sabato 14 marzo

Sprint Race : 04.00 – 04.30

: 04.00 – 04.30 Qualifiche: 08.00 – 09.00

Domenica 15 marzo

Gara: 08.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta le qualifiche sprint, la Sprint Race e le qualifiche. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche Sprint : venerdì 13 marzo, diretta ore 8.30

: venerdì 13 marzo, diretta ore 8.30 Gara Sprint : sabato 14 marzo, diretta ore 4.00 (replica alle 14.00)

: sabato 14 marzo, diretta ore 4.00 (replica alle 14.00) Qualifiche : sabato 14 marzo, diretta ore 8.00 (replica alle 15.30)

: sabato 14 marzo, diretta ore 8.00 (replica alle 15.30) Gara: domenica 15 marzo, differita ore 14.00

Circuito permanente che ha subito relativamente pochi cambiamenti da quando ha debuttato in Formula 1, nell'ormai lontano 2004, lo Shanghai International Circuit alterna lunghi curvoni da media-alta velocità a lunghi rettilinei con violente staccate, dove è possibile tentare i sorpassi (e ricaricare le batterie). Qui tutte le caratteristiche della pista.

F1 GP Cina 2026, Shanghai: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 5.451 metri

: 5.451 metri Curve : 16

: 16 Giri : 56

: 56 Record della pista: 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari - 2004)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Shanghai, secondo Google Meteo.

Venerdì 13 marzo - Soleggiato, temperatura 5-14°C, precipitazioni 0%, umidità 46%

- Soleggiato, temperatura 5-14°C, precipitazioni 0%, umidità 46% Sabato 14 marzo - Soleggiato, temperatura 7-16°C, precipitazioni 5%; umidità 54%

- Soleggiato, temperatura 7-16°C, precipitazioni 5%; umidità 54% Domenica 15 marzo - Nuvoloso, temperatura 8-14°C, precipitazioni 10%; umidità 58%

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/03/2026