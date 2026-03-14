F1 GP Cina 2026, qualifiche: storica pole per Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre!

La Formula 1 regala una giornata speciale all’Italia dei motori. Nelle qualifiche del GP di Cina 2026, sul circuito di Shanghai, Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position con il tempo di 1:32.064.

A maiden @pirellisport Pole Position for Kimi Antonelli! 💪



Let's head onboard for his Q3 lap in Shanghai ⬇️#F1#ChineseGPpic.twitter.com/KuLAd5UFm4 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Il pilota della Mercedes precede di circa due decimi il compagno di squadra George Russell, firmando la terza prima fila consecutiva per le Frecce d'Argento (anche considerando la Sprint) in questo avvio di stagione.

Antonelli da record, giornata storica per l'Italia dei motori

Per l’Italia si tratta di un risultato particolarmente significativo, anche se non totalmente inaspettato considerando la supremazia prestazionale mostrata dalla Mercedes in quest'inizio di Mondiale 2026.

Resta però il dato di portata storica, visto che un pilota italiano torna infatti in pole position in Formula 1 a distanza di 17 anni dall’ultima volta, quando Giancarlo Fisichella conquistò la prima posizione in griglia nel GP del Belgio 2009 (alla fine della gara arrivò secondo alle spalle della Ferrari di Kimi Raikkonen).

Grande Kimi! 🙌



Antonelli topples Sebastian Vettel's record by quite a margin 😮‍💨#F1#ChineseGPpic.twitter.com/F5EkgsXmnl — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Oltre al valore simbolico per il motorsport italiano, il risultato di Antonelli si merita un posto anche nel Guinness dei Primati: con soli 19 anni, sei mesi e 18 giorni, il pilota bolognese diventa infatti il più giovane poleman della storia della Formula 1. E per distacco: il precedente record apparteneva infatti a Sebastian Vettel, stabilito nel 2008 ma a 21 anni già compiuti.

Problemi per Russell, ma la prima fila è salva

Per un lato del box Mercedes che festeggia il risultato storico, ce n'è invece un altro che mastica amaro per quanto sia sollevato per lo scampato pericolo: la prima fila di George Russell è stata infatti tutt'altro che banale visti i problemi elettrici che il pilota inglese ha sperimentato nel corso della fase iniziale della Q3.

Il leader del Mondiale ha anche per qualche secondo parcheggiato in pista, salvo poi riuscire a ripartire con il cambio bloccato in prima marcia: un problema poi risolto ai box e che non ha impedito a Russell di prendersi il secondo tempo alla fine dell'unico tentativo veloce in Q3.

Hamilton batte Leclerc, la Ferrari si avvicina

Alle spalle delle Mercedes si confermano le due monoposto della Scuderia Ferrari, che sembrano aver ridotto leggermente il divario sul giro secco rispetto alle prime uscite stagionali.

Lewis Hamilton ha staccato il terzo tempo, precedendo di appena 13 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Nonostante un ritardo ancora vicino al mezzo secondo dalla pole, la Ferrari può guardare con interesse alla partenza e ai primi giri di gara, che quest'anno - la tendenza si è confermata anche nella Sprint Race cinese - sono i grandi punti di forza della SF-26, provando a mettere ancora di più sotto pressione le due Frecce d'argento.

Soprattutto per Hamilton, apparso molto in forma sin dall'inizio del campionato e particolarmente a proprio agio con la nuova generazione di macchine di Formula 1, la gara potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per puntare al primo podio della carriera con la scuderia del Cavallino.

McLaren e Red Bull inseguono

La griglia sembra ormai delineare quattro livelli di competitività. Alle spalle di Mercedes e Ferrari si collocano infatti McLaren e Red Bull. Nel confronto interno alla scuderia inglese ha prevalso stavolta Oscar Piastri, bravo a restare davanti al compagno Lando Norris in terza fila, mentre Max Verstappen è risultato il migliore tra i piloti Red Bull, seppur con un deludente ottavo posto a quasi un secondo di gap dalla pole position.

Il momento del team anglo-austriaco resta comunque non particolarmente favorevole, con Isack Hadjar nono di poco alle spalle del blasonato compagno di box.

Gasly e Bearman in evidenza a centro gruppo

Tra i protagonisti della sessione si mette in evidenza anche Pierre Gasly, capace di precedere Verstappen e di portare l'Alpine al vertice nella lotta tra le squadre di centro gruppo.

Buona prestazione anche per Oliver Bearman, che porta la Haas ancora una volta in Q3, a festeggiare tra i primi dieci della griglia di partenza. Ancora una volta, dopo quanto già visto nella Sprint Qualifying di venerdì, Nico Hulkenberg è rimasto escluso per pochi millesimi e sarà 11°, con il compagno in casa Audi, Gabriel Bortoleto, invece solo 16° e protagonista di un incidente senza conseguenze in Q2.

Il programma del GP a Shanghai: attesa per le 8.00 di domenica

Il programma del GP Cina 2026 di F1 prosegue adesso con il momento clou del weekend, una gara che, viste le premesse per i colori italiani, merita di essere seguita nonostante la sveglia presto al mattino di domenica: la partenza è infatti prevista per le 8.00 del mattino italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 14/03/2026