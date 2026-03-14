F1 GP Cina 2026, Sprint Race: Russell vince ancora, Ferrari sul podio a Shanghai

F1 GP Cina 2026, la Sprint Race a Shanghai: Russell continua la striscia vincente, ma è una bella gara con le Ferrari in lotta

La Mercedes continua la striscia positiva in Formula 1 anche alla fine della Sprint Race del GP di Cina 2026. Sul circuito di Shanghai, George Russell conquista una nuova vittoria davanti alle due Ferrari, replicando uno scenario in parte già visto nella gara di apertura della stagione a Melbourne.

Here's how the race start unfolded, with Russell initially retaining the lead! 💨👇#F1Sprint#ChineseGPpic.twitter.com/t9E4skaWVh — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

La garetta cinese da 100 km segue infatti uno schema simile a quello del primo GP dell’anno: la Mercedes parte così così ed è inizialmente sotto pressione, con le Ferrari molto rapide allo spegnimento dei semafori, ma poi anche il progressivo allungo del leader, capace di prendere il controllo della gara con il passare dei giri.

Partenza vivace e Ferrari subito all’attacco a Shanghai

Diversamente da quanto accaduto in Australia, Russell questa volta scatta bene dalla pole position. Più complicato invece l’avvio per Andrea Kimi Antonelli, che rimane fermo allo spegnimento dei semafori e scivola nella pancia del gruppo: nel caos del primo giro l’italiano entra anche in contatto con la Red Bull di Isack Hadjar, episodio che gli costa una penalità di dieci secondi.

Contact between Kimi and Isack 😳



Here is the incident which resulted in a 10-second time penalty for Antonelli ⚠️#F1Sprint#ChineseGPpic.twitter.com/SG24tCRkCm — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Davanti, invece, è Lewis Hamilton a mettersi subito in evidenza. Il pilota Ferrari parte a fionda dalla quarta casella in griglia e si porta subito alle spalle di Russell, iniziando un duello acceso nei primi giri. Il 41enne inglese prova l’attacco soprattutto nel primo settore più guidato, mentre Russell contrattacca sfruttando la maggiore velocità sul lungo rettilineo del terzo settore.

A osservare la situazione da vicino c’è anche Charles Leclerc, inizialmente terzo e concentrato soprattutto sulla gestione gomme.

Russell prende il comando della Sprint del GP Cina

Dopo alcune tornate caratterizzate da sorpassi e controsorpassi anche piuttosto divertenti da osservare in tv, Russell riesce progressivamente a costruire un margine sugli avversari. Il ritmo della Mercedes diventa più costante e il leader riesce a prendere il largo.

Nel frattempo Leclerc supera Hamilton e sale in seconda posizione, non senza qualche tensione tra i due piloti Ferrari per l’aggressività delle manovre nelle fasi del sorpasso.

How close was this! 🤯



Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle 👀#F1Sprint#ChineseGPpic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Alle loro spalle Antonelli inizia una rimonta efficace, recuperando diverse posizioni fino ad avvicinarsi alla zona podio.

Safety Car e pit stop decisivi

La svolta tattica arriva al giro 13 dei 19 previsti, quando entra in pista la Safety Car per consentire ai commissari di rimuovere l'Audi di Nico Hulkenberg, ferma nelle vie di fuga della prima curva.

La neutralizzazione permette ai principali protagonisti di effettuare una sosta ai box a costo ridotto per montare pneumatici Soft. In questa fase Antonelli riesce anche a scontare la penalità ricevuta nelle prime battute della gara rimettendosi alle spalle delle due McLaren.

Finale senza sorprese

Negli ultimi giri, tuttavia, la situazione resta stabile. Russell mantiene la leadership senza particolari difficoltà e conquista la vittoria della Sprint.

''Dicey at the beginning...'' 🤯



George Russell's Sprint debrief started early in Shanghai after securing the victory! 🗣️#F1Sprint#ChineseGPpic.twitter.com/jmqj3eNKhV — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Alle sue spalle Leclerc difende la seconda posizione, mentre Hamilton riesce a recuperare il terzo posto superando la McLaren di Lando Norris, che aveva momentaneamente guadagnato il podio grazie alla sosta ai box.

La classifica finale vede Norris quarto davanti ad Antonelli e Oscar Piastri. A punti anche Liam Lawson e Oliver Bearman, settimo e ottavo grazie alla scelta strategica di restare in pista durante la Safety Car.

Più difficile invece la giornata per Max Verstappen, che chiude soltanto nono e fuori dalla zona punti con la Red Bull dopo una gara complicata in lotta con le altre auto di centro gruppo.

Il programma del GP a Shanghai: alle 8.00 le qualifiche

Il programma del GP Cina 2026 di F1 prosegue con le qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della gara ''lunga'' e che sono previste per le 8.00 del mattino italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 14/03/2026