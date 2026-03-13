F1 GP Cina 2026, Sprint Qualifying: Russell in pole a Shanghai, Mercedes domina ancora

Anche a Shanghai la Formula 1 continua a parlare il linguaggio della Mercedes. Dopo il successo ottenuto a Melbourne, la scuderia di Brackley conferma la propria superiorità nella Sprint Qualifying del GP di Cina 2026, conquistando tutta la prima fila in vista della garetta da 100 km di scena stanotte (alle 4.00 del mattino) con George Russell davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota inglese ha fermato il cronometro sull’1:31.520, un riferimento che gli ha permesso di precedere nettamente il compagno di squadra e di rifilare oltre sei decimi di secondo al resto del gruppo.

Prima fila tutta Mercedes, Antonelli è salvo

La prima fila tutta Mercedes conferma l’ottimo stato di forma della monoposto tedesca anche sul tracciato di Shanghai. Antonelli ha chiuso secondo nonostante un errore nell’ultimo settore del giro decisivo della SQ3, che gli è costato qualche decimo nel confronto diretto con Russell.

La posizione dell’italiano è adesso confermata anche dalla Direzione gara Fia dopo essere stata sotto investigazione: i commissari hanno infatti valutato un possibile episodio di impeding nei confronti di Lando Norris, ma hanno poi scagionato il giovane di casa Mercedes perché il campione del mondo della McLaren è stato sì ostacolato ma non nel corso di un giro veloce.

Ferrari e McLaren vicine tra loro

Alle spalle delle Mercedes si inserisce proprio Norris, autore del terzo tempo e primo degli inseguitori. La McLaren sembra dunque confermare un buon livello di competitività, in linea con quello della Scuderia Ferrari.

La griglia di partenza della Sprint Race vede infatti Lewis Hamilton di fianco al connazionale, mentre in terza fila scatteranno Oscar Piastri e Charles Leclerc. Proprio il monegasco, attardato di un secondo dalla vetta, è apparso un po' più in difficoltà rispetto al sette volte campione del mondo, ma c'è una giustificazione: un po' come già successo a Melbourne, Leclerc ha avuto un problema di gestione dell'energia nel suo giro veloce, perdendo di fatto circa 4 decimi nel solo rettilineo finale.

Nonostante questo, la gara Sprint potrebbe offrire opportunità di rimonta, soprattutto se si dovesse confermare il chiaro vantaggio della Ferrari in partenza e nei primi giri di gara. Le due Rosse non avranno però l'arma in più della cosidetta ''ala posteriore Macarena'', che avrebbe dovuto aiutare i piloti nella ricerca dell'efficienza aerodinamica in rettilineo, ma è stata giudicata ''acerba'' da Hamilton dopo un testacoda nelle prime prove libere.

Verstappen in difficoltà, Gasly davanti alla Red Bull

Sessione complicata anche per Max Verstappen, che ha chiuso soltanto ottavo con la Red Bull Racing. L’olandese è stato preceduto persino dalla Alpine di Pierre Gasly, segnale di una RB22 ancora lontana dalle posizioni di vertice.

Ancora più indietro il suo giovane compagno di squadra Isack Hadjar, decimo, con il ''solito'' Oliver Bearman che porta la Haas a inserirsi in nona casella, tra le due monoposto di Milton Keynes.

Difficoltà per Williams, Aston Martin e Cadillac

Nelle retrovie continuano invece le difficoltà di alcuni team. La Williams, l'Aston Martin e la debuttante Cadillac, che addirittura ha dovuto rinunciare alle qualifiche sprint con la macchina di Sergio Perez, rimasto fermo già nel corso delle prove libere 1: tutte e tre le scuderie non sono infatti riuscite a superare la SQ1, confermando un avvio di stagione complicato.

Il programma del GP a Shanghai: sabato scorpacciata con Sprint e qualifiche

Il programma del GP Cina 2026 di F1 prosegue con la Sprint Race in programma alle 04:00 di sabato 14 marzo e che assegnerà al vincitore i primi 8 punti del fine settimana, prima delle qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della gara ''lunga'' e che sono previste per le 8.00 del mattino italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/03/2026