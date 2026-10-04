F1 GP Bahrain 2026, le pagelle di Sepang

LE PAGELLE DEL GP DEL BAHRAIN DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP del Bahrain, in via del tutto eccezionale disputato sul circuito malese di Sepang. Max in versione tigre della Malesia, Antonelli gara da (futuro) campione, Russell sfortunato, Hamilton e Leclerc raddrizzano una gara stortissima. Norris: che combini? Bravi Hadjar, Lawson e Lindblad. Alonso: campione senza fine. Tutti i voti della gara del Bahrain (in Malesia) li trovate qui sotto!

Max Verstappen - Voto 10

Non era naturale che nel 2026 non avesse ancora vinto una gara. Sono serviti gli aggiornamenti Red Bull e la sua guida impeccabile in condizioni miste e, ovviamente, sull'asciutto. Enorme.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

Ottimo spunto al via, dopo la prima SC riparte male e scivola in P3 ma poi, con pazienza, si riprende la posizione su Russell. Il ritiro del compagno nel finale lo proietta verso il titolo.

Lewis Hamilton - Voto 9

La gara sembrava distrutta dopo pochi giri, per la scelta - condivisa con altri - di partire con le gomme slick. Ma lui resta fedele alla scelta, le SC lo rimettono in gioco e lui: gioca! Gran P3!

Charles Leclerc - Voto 8 Anche lui parte con le Soft, dopo 10 giri era ad anni luce dalla vetta, le due Safety Car lo rimettono in carreggiata, e lui mette la modalità formichina recuperando fino ai piedi del podio. Isack Hadjar - Voto 7,5 Al netto delle due posizioni perse nel finale, quando era sul podio, il ragazzino francese sta maturando all'ombra di capitan Max. Oggi altra bella gara, sfiorando il back-to-back di podi. Oscar Piastri - Voto 6,5 Sacrifica un sacco di posizioni in partenza per rientrare a montare le intermedie prima del via, poi fa una gara strategicamente discreta, che lo pone al sesto posto, senza infamia e senza lode. Liam Lawson - Voto 8 Continua su ottimi livelli la stagione del neozelandese, che va quasi più forte con la sua Racing Bulls rispetto alla breve parenetesi in Red Bull. Oggi buone scelte strategiche e pochi errori. Fernando Alonso - Voto 9 Ma quanto gli vuoi dare a uno che alla sua età, con la macchina che ha, arriva sulla pista dove ha conquistato la sua prima pole a fa una gara così. Ottavo e alla fine quasi passava Lawson! Lando Norris - Voto 5 Al via parte con le Medium, e deve remare. La Safety Car lo rimette in gioco due volte, ma la seconda butta tutto alle ortiche quasi tamponando il suo compagno. Fortunato a non ritirarsi. Arvid Lindblad - Voto 8 Scattava in ultima posizione, e già nei primi giri è a metà gruppo. Lotta tutto il pomeriggio per la zona punti e alla fine ne strappa uno meritatissimo. Un altro giovane che sta crescendo bene. George Russell - Voto 7,5 Bravo al via, non fa grossi errori anche se stava perdendo la sfida con Kimi, da cui era stato ri-sorpassato. Avrebbe perso 3 punti, ma la rottura della PU lo spedisce a -84 con sole 7 gare.

I VOTI DEGLI ALTRI

Nico Hulkenberg - Voto 6 Giornata movimentata tra contatti, gomme errate, pit stop e safety. Alla fine sfiora la top ten. Lance Stroll - Voto 6,5 Su una pista così la Aston Martin può fare bene, e lui lo dimostra, lottando a lungo per i punti. Franco Colapinto - Voto 6 Da 21° a 13° e, prima di rimontare, è anche scivolato in ultima posizione. Buona prestazione. Oliver Bearman - Voto 6 Anche lui è tra quelli che si sono rovinati la vita partendo con le slick, poi però ha recuperato. Esteban Ocon - Voto 5,5 Lui, invece, scatta con le intermedie ed è subito addirittura sesto. Poi fa l'inevitabile gambero Pierre Gasly - Voto 5 Parte con le Soft e finisce pure sulla ghiaia, poi si riprende ma non trova la quadra. Riscattarsi. Carlos Sainz - Voto 6 Giornata complicata per carlitos, mandato in testacoda da Bortoleto e 17° tra mille difficoltà. Gabriel Bortoleto - Voto 5 Rientra prima del via come Piastri, per metà gara molto bene, ma poi prende penalità e adiòs. Sergio Perez - Voto 6 Ultimo anche in una gara pazza, bene al via, ma poi... questa Cadillac non cresce ancora. Alex Albon - Voto 5 Domenica da dimenticare, tra guida erratica e cambio rotto, era solo 19° quando si è ritirato. Valtteri Bottas - Voto 4 Parte con le Soft, ultimo, poi finisce nella ghiaia, provocando la Safety Car che riordina il caos.

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