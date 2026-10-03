F1 Sepang, FP3: Antonelli vola e fa il vuoto, poi Verstappen, Hadjar e Russell

Andrea Kimi Antonelli lancia un segnale chiarissimo in vista delle qualifiche del GP del Bahrain, eccezionalmente di scena sul circuito malese di Sepang. L'italiano della Mercedes ha sbaragliato la concorrenza nella terza e ultima sessione di prove libere, fissando l'asticella su un eccellente tempo di 1:36.302.

Una dimostrazione di forza notevole per il 20enne bolognese, capace di infliggere distacchi importanti a tutti gli avversari diretti e di mostrare un feeling eccezionale con le modifiche di assetto apportate sulla sua W17 dopo le prove di passo gara del venerdì.

Verstappen e Hadjar tengono in quota la Red Bull

Il primo degli inseguitori è Max Verstappen: il fuoriclasse olandese della Red Bull ha chiuso al secondo posto ma accusa un ritardo di quasi tre decimi (278 millesimi) dalla vetta. Alle sue spalle si conferma in grande spolvero Isack Hadjar, 3° a poco più di mezzo secondo dal leader, a ribadire la bontà del pacchetto tecnico di Milton Keynes sull'asfalto malese.

In difficoltà, invece, il compagno di box di Antonelli: George Russell non è andato oltre la quarta piazza a 610 millesimi dal compagno. L'inglese - che nella prima giornata si era mostrato più a suo agio - è stato autore di un giro imperfetto, macchiato da qualche sbavatura nell'impostazione dell'ultima curva prima del traguardo.

Ferrari costanti ma staccate

Sulla sponda Ferrari, le due SF-26 si attestano in quinta e sesta posizione con tempi praticamente in fotocopia, o quasi: Charles Leclerc ha fermato i cronometri sull'1:37.016 (+0.714s), mentre Lewis Hamilton ha seguito il compagno di squadra ad appena 25 millesimi di margine (+0.739s).

Entrambi i piloti del Cavallino Rampante hanno lavorato anche sul passo gara, ma il gap di sette decimi dalla Mercedes di Antonelli evidenzia quanto sia lontana la caccia alla pole position.

McLaren è un rebus: pretattica o difficoltà?

Resta invece decifrabile a fatica la prestazione della McLaren: Lando Norris è 7° a 850 millesimi, mentre Oscar Piastri è 8° a oltre un secondo. I due portacolori di Woking hanno effettuato la simulazione da giro secco con gomma Soft con largo anticipo rispetto ai rivali, affrontando la pista in un momento di minor gommatura e minor aderenza. Resta da capire se si tratti della consueta pretattica del venerdì/sabato mattina o se la MCL40 stia incontrando reali difficoltà di bilanciamento.

Completano la top-10 l'Alpine di Franco Colapinto (9°) e la Racing Bulls del giovane Arvid Lindblad (10°).

Il programma del GP a Sepang: le qualifiche alle 10.00 italiane

Il programma del GP del Bahrain 2026 in Malesia di F1 prosegue con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza della gara di domenica: l'appuntamento è alle 10.00 del mattino di sabato 3 ottobre.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Sepang e le classifiche generali del campionato.

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