F1 Sepang, FP1: Verstappen subito davanti, Mercedes soffre sul passo gara

Max Verstappen comincia nel migliore dei modi l'insolito e atteso fine settimana del GP del Bahrain, eccezionalmente disputato sul tracciato malese di Sepang. Il fuoriclasse della Red Bull ha fatto segnare il riferimento assoluto della prima sessione di prove libere con il crono di 1:37.520, rifilando quasi quattro decimi di distacco al più diretto degli inseguitori, George Russell.

A confermare la buona forma della scuderia di Milton Keynes c'è anche il terzo tempo di Isack Hadjar, rincuorato dalle recenti prestazioni ma staccato di 783 millesimi dal compagno di box a parità di mescola Soft.

Ferrari e Mercedes inseguono Max

La Ferrari si attesta in quarta posizione con Charles Leclerc, accusando un ritardo di circa otto decimi e mezzo dalla vetta. Il monegasco ha preceduto di un paio di decimi la seconda delle Mercedes W17, quella dell'italiano Andrea Kimi Antonelli, seguito a brevissima distanza dall'altra Rossa guidata da Lewis Hamilton.

In casa Mercedes, tuttavia, il giudizio sulla mattinata resta agrodolce. Se, sulle simulazioni di qualifica con gomme Soft nuove, la W17 ha risposto presente installandosi al secondo posto con Russell, anche grazie al sostanzioso pacchetto di aggiornamenti aerodinamici al debutto a Sepang, un po' preoccupante è il lavoro sui long run. Nelle prove di passo gara a pieno carico di carburante, sia Russell sia Antonelli hanno mostrato un netto e repentino decadimento dei tempi.

La mescola Medium si è rivelata ostica da gestire su un asfalto ancora estremamente sporco e poco gommato, evidenziando limiti di ritmo rispetto alla Red Bull, ma pure alla Ferrari e alla McLaren. Sono solo prove libere 1, ma nel box delle Frecce d'argento, per l'occasione in verde acqua in onore del GP di casa dello sponsor Petronas, c'è del lavoro da fare per ottimizzare il pacchetto di sviluppi.

McLaren sorniona al venerdì

Partenza al piccolo trotto per la coppia della McLaren: Oscar Piastri ha chiuso con l'11° tempo, seguito a ruota dal compagno Lando Norris in 12ª piazza. Entrambi i piloti di Woking pagano un gap pesante di 1.7 secondi dal vertice, ma la squadra papaya ha abituato il paddock a venerdì di lavoro coperto focalizzati sull'assetto, prima di mostrare il reale valore competitivo al sabato.

Il programma del GP a Sepang: alle 10.00 le FP2

Il programma del GP del Bahrain 2026 in Malesia di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con una pista insidiosa e sconosciuta da molti, visto che manca in calendario dal lontano 2017. L'appuntamento è alle 10.00 del mattino con ancora un'altra ora di prove che si preannunciano interessanti.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Sepang e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Tags