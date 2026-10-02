F1 Sepang, FP2: Leclerc svetta, ma c'è equilibrio e Verstappen si nasconde

Charles Leclerc mette la firma sul venerdì di prove libere del GP del Bahrain, eccezionalmente ospitato dal tracciato malese di Sepang. Il monegasco della Ferrari ha fermato i cronometri sull'1:37.528, sopravanzando di soli 99 millesimi la sorprendente Red Bull di Isack Hadjar e di 137 millesimi la McLaren di Lando Norris. La sessione si è svolta sotto la costante minaccia di un violento nubifragio che ha lambito le zone adiacenti al circuito senza però scaricarsi sull'asfalto, permettendo ai piloti di completare i rispettivi programmi di lavoro su pista asciutta.

Il ''caso'' Verstappen: quarto tempo ma senza Soft

Nonostante il quarto posto finale a 257 millesimi da Leclerc, il vero spauracchio del venerdì risponde al nome di Max Verstappen, che già nelle FP1 era stato il più veloce di tutti. L'olandese ha disputato l'intero turno lavorando esclusivamente con un singolo treno di gomme Medium e, dopo aver siglato il riferimento cronometrico nella prima parte della sessione, ha tenuto testa ai tempi segnati dai rivali con mescola Soft, impressionando nei successivi stint a pieno carico di carburante.

Alle sue spalle si attestano la seconda Ferrari di Lewis Hamilton, staccato di tre decimi dal compagno di squadra Leclerc, e la McLaren di Oscar Piastri.

Mercedes in ombra sul giro secco, ma in ripresa sul ritmo

Bisogna scendere fino alla settima e ottava piazza per trovare le due Mercedes W17: George Russell e Andrea Kimi Antonelli pagano circa mezzo secondo di ritardo dal vertice. Nessuno dei due è riuscito a migliorare il proprio crono con la gomma morbida, con il britannico costretto ad abortire il tentativo veloce a causa di un lungo all'ultima staccata che lo ha spinto a rientrare ai box.

Tuttavia, le indicazioni più confortanti per il team di Brackley sono arrivate dalle simulazioni di gara: Russell ha inanellato una lunga serie di passaggi con gomma Soft mostrando un ritmo solido e costante, smentendo i dubbi sul degrado prestazionale emersi durante le FP1.

Chiudono la top-10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Alpine di Pierre Gasly. Da segnalare nei minuti finali il problema tecnico sulla vettura di Gabriel Bortoleto, costretto a parcheggiare la sua Audi lungo il tracciato a pochissimi istanti dalla bandiera a scacchi.

Il programma del GP a Sepang: attesa per le qualifiche

Il programma del GP del Bahrain 2026 in Malesia di F1 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di ultimare i dettagli nelle scelte di assetto, prendere ancora più confidenza con una pista insidiosa e sconosciuta da molti, visto che manca in calendario dal lontano 2017. L'appuntamento è alle 10.00 del mattino con ancora un'altra ora di prove che si preannunciano interessanti.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Sepang e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Tags