F1 GP Malesia 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Sepang

Il Bahrain non ci stava proprio a saltare l'appuntamento con il calendario 2026 di Formula 1 e, stante l'impossibilità di organizzare una gara in ''casa'' per via della guerra tra i Paesi del Golfo Persico, ha trovato l'accordo con la Malesia per un inedito ritorno del paddock dei GP a Sepang dopo 9 anni d'assenza. Così, il 16° round del Mondiale approda su un tracciato tecnico e molto complicato, sconosciuto da molti dei giovani piloti oggi impegnati in F1 e che è invece da anni sede di un apprezzato appuntamento della MotoGP. Andrea Kimi Antonelli saprà riscattare il weekend così così di Baku su una pista completamente diversa?

Tutti ''contro'' Kimi Antonelli

Di certo la vita del talento bolognese sarà resa complicata dal compagno di squadra George Russell, uscito con il morale alle stelle dalla battaglia del GP d'Azerbaijan che l'ha visto trionfare dopo un lungo e intenso duello a suon di giri veloci contro Max Verstappen. L'inglese, uscito vincitore dal caos di Baku, ha però ancora un ritardo piuttosto consistente in classifica, con ben 66 punti ancora da recuperare.

Attenzione peraltro anche alla Mercedes, che porterà a Sepang un pacchetto aggiornato sulla W17 (e pure una livrea speciale in onore dello sponsor Petronas) che minaccia di far guadagnare di nuovo terreno ai suoi due piloti, con l'obiettivo di distanziare i rivali, da un po' di gare sempre più vicini e minacciosi.

La Ferrari si lecca le ferite

Ma sarà un weekend decisamente importante anche per la Ferrari, uscita ammaccata dalle ultime gare con tante polemiche e voci riguardanti la posizione del team principal Frederic Vasseur, da molti considerata in bilico per il 2027. Urge di sicuro una reazione d'orgoglio, visto che il podio manca intanto ormai da ben cinque gare: di sicuro la pista di Sepang può aiutare, visto che il consumo gomme dovrebbe essere elevato (un vantaggio per la SF-26) e che il disegno del circuito potrebbe venire incontro ai punti di forza della macchina di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Red Bull e McLaren in agguato

Impossibile, come sempre, però escludere dalla contesa la Red Bull, che a Baku è stata fortissima anche con Isack Hadjar e non solo con il solito Max Verstappen. La McLaren è invece uscita piuttosto male dalla sfida azera, con Lando Norris ritirato dopo l'incidente con Franco Colapinto e Oscar Piastri fuori dalla zona punti per un errore in curva-1: un po' come per la Ferrari, però, le caratteristiche del circuito sembrano potersi sposare bene con la MCL40.

Link utili - GP Malesia 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Bahrain 2026 in Malesia.

La Formula 1 si sposta dall'Europa e va nel Sud-est asiatico e quindi gli orari diventano decisamente meno comodi per gli spettatori del vecchio Continente. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Sepang.

Venerdì 2 ottobre

Prove libere 1 : 06.30 – 07.30

: 06.30 – 07.30 Prove libere 2: 10.00 – 11.00

Sabato 3 ottobre

Prove libere 3 : 06.30 – 07.30

: 06.30 – 07.30 Qualifiche: 10.00 – 11.00

Domenica 4 ottobre

Gara: 09.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : sabato 3 ottobre, differita ore 14.00

: sabato 3 ottobre, differita ore 14.00 Gara: domenica 4 ottobre, differita ore 16.30

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Il circuito permanente di Sepang, assente dalla Formula 1 dal lontano 2017, è una delle piste più tecniche in calendario e, con i suoi lunghi curvoni e le sue temperature torride - spesso accompagnate anche da improvvisi e violenti temporali - mette spesso in crisi la gestione delle gomme. Il layout presenta 15 curve e almeno un paio di chiari punti di sorpasso, prima dell'ultima curva e in staccata verso la prima ''quasi'' chicane, talvolta teatro di spettacolari incidenti al via.

F1 GP Malesia 2026, Sepang: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 5.543 metri

: 5.543 metri Curve : 15

: 15 Giri : 56

: 56 Record della pista: 1:34.080 (Sebastian Vettel, Ferrari - 2017)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Kuala Lumpur, secondo Google Meteo.

Venerdì 2 ottobre - Temporali, temperatura 24-32°C, precipitazioni 60%, umidità 74%

- Temporali, temperatura 24-32°C, precipitazioni 60%, umidità 74% Sabato 3 ottobre - Nuvoloso, temperatura 24-32°C, precipitazioni 20%, umidità 72%

- Nuvoloso, temperatura 24-32°C, precipitazioni 20%, umidità 72% Domenica 4 ottobre - Temporali sparsi, temperatura 25-32°C, precipitazioni 30%, umidità 72%

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