F1, la Mercedes cambia abito a Sepang: livrea verde Petronas per il GP in Malesia

A distanza di nove anni dall'ultima apparizione della Formula 1 sul tracciato di Sepang, il Circus fa il suo clamoroso ritorno in Malesia per un appuntamento del tutto inedito: l'organizzazione del Gran Premio del Bahrain, ricollocato straordinariamente nel sud-est asiatico a causa delle perduranti tensioni belliche nel Golfo Persico.

L'evento rappresenta quasi una vera gara di casa per la Mercedes. La scuderia di Brackley, saldamente al comando delle classifiche del Mondiali piloti e costruttori, ha quindi deciso di celebrare il ritorno a Kuala Lumpur presentandosi al via con una livrea speciale ad alto impatto cromatico.

F1 2026: la livrea speciale della W17 per il GP Malesia | Foto: Mercedes AMG F1

Verde Petronas protagonista assoluto sulle Mercedes

A motivare il restyling grafico è la storica e pluridecennale collaborazione tra il team britannico e la Petronas, colosso petrolifero statale malese e main sponsor della squadra praticamente sin dal suo ritorno in Formula 1.

Per l'occasione, le monoposto affidate al leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli e al recente vincitore di Baku George Russell abbandoneranno gran parte della veste argentata - che rimarrà soltanto come sottile cornice decorativa - per lasciare spazio primario all'iconico verde smeraldo Petronas, pronto a ricoprire pance, cofano motore e parti aerodinamiche della W17.

F1 2026: la livrea speciale della W17 per il GP Malesia | Foto: Mercedes AMG F1

Non è peraltro la prima volta che la Mercedes diventa nero-verde piuttosto che nero-argento: già nel GP di Singapore del 2024, collocato sempre più o meno in questo periodo della stagione, la squadra aveva adottato una colorazione simile proprio per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della Petronas.

Il commento di Toto Wolff

Sulla valenza simbolica e organizzativa dell'evento è intervenuto il team principal della Mercedes, Toto Wolff: ''Questo fine settimana riveste per noi un significato particolare grazie alla nostra storica collaborazione con Petronas. È fantastico vedere la Formula 1 tornare a Sepang; va inoltre riconosciuto l’impegno profuso per rendere possibile questo Gran Premio. È stata necessaria una solida collaborazione tra Malesia e Bahrain, un aspetto che merita di essere sottolineato''.

La gara a Sepang si preannuncia decisiva anche per gli equilibri iridati, con Antonelli chiamato a difendere la leadership nel Mondiale dall'attacco del compagno Russell e della Red Bull di Max Verstappen, in un contesto climatico - sempre caratterizzato da caldo torrenziale e piogge improvvise - pronto a scompaginare le strategie dei team.

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