F1 2026

F1, la Mercedes cambia abito a Sepang: livrea verde Petronas per il GP in Malesia

Avatar di Alessio Ricci,

7 ore fa - La Mercedes torna a Sepang con una colorazione in tributo allo sponsor

Torna la F1 a Sepang dopo 9 anni: la Mercedes inlivrea speciale verde in onore della gara di casa dello storico sponsor Petronas
Benvenuto nello Speciale GP MALESIA 2026, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP MALESIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

A distanza di nove anni dall'ultima apparizione della Formula 1 sul tracciato di Sepang, il Circus fa il suo clamoroso ritorno in Malesia per un appuntamento del tutto inedito: l'organizzazione del Gran Premio del Bahrain, ricollocato straordinariamente nel sud-est asiatico a causa delle perduranti tensioni belliche nel Golfo Persico.

L'evento rappresenta quasi una vera gara di casa per la Mercedes. La scuderia di Brackley, saldamente al comando delle classifiche del Mondiali piloti e costruttori, ha quindi deciso di celebrare il ritorno a Kuala Lumpur presentandosi al via con una livrea speciale ad alto impatto cromatico.

F1 2026: la livrea speciale della W17 per il GP Malesia | Foto: Mercedes AMG F1

Verde Petronas protagonista assoluto sulle Mercedes

A motivare il restyling grafico è la storica e pluridecennale collaborazione tra il team britannico e la Petronas, colosso petrolifero statale malese e main sponsor della squadra praticamente sin dal suo ritorno in Formula 1.

Per l'occasione, le monoposto affidate al leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli e al recente vincitore di Baku George Russell abbandoneranno gran parte della veste argentata - che rimarrà soltanto come sottile cornice decorativa - per lasciare spazio primario all'iconico verde smeraldo Petronas, pronto a ricoprire pance, cofano motore e parti aerodinamiche della W17

F1 2026: la livrea speciale della W17 per il GP Malesia | Foto: Mercedes AMG F1

Non è peraltro la prima volta che la Mercedes diventa nero-verde piuttosto che nero-argento: già nel GP di Singapore del 2024, collocato sempre più o meno in questo periodo della stagione, la squadra aveva adottato una colorazione simile proprio per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della Petronas. 

Il commento di Toto Wolff

Sulla valenza simbolica e organizzativa dell'evento è intervenuto il team principal della Mercedes, Toto Wolff: ''Questo fine settimana riveste per noi un significato particolare grazie alla nostra storica collaborazione con Petronas. È fantastico vedere la Formula 1 tornare a Sepang; va inoltre riconosciuto l’impegno profuso per rendere possibile questo Gran Premio. È stata necessaria una solida collaborazione tra Malesia e Bahrain, un aspetto che merita di essere sottolineato''.

La gara a Sepang si preannuncia decisiva anche per gli equilibri iridati, con Antonelli chiamato a difendere la leadership nel Mondiale dall'attacco del compagno Russell e della Red Bull di Max Verstappen, in un contesto climatico - sempre caratterizzato da caldo torrenziale e piogge improvvise - pronto a scompaginare le strategie dei team.

VEDI ANCHE
Clamoroso F1, ufficiale: il GP Bahrain 2026 si farà... in Malesia
Il GP del Bahrain 2026 si farà ma... in Malesia! Così Sepang rientra in calendario
F1 Pirelli, ecco le gomme scelte per Singapore, Sepang e Baku
Pirelli, ecco le gomme per la tripletta Baku-Sepang-Singapore: scelta aggressiva in Malesia
Tags
formula 1petronasmercedes f1f1GP bahrainMercedes amg f1toto wolffgeorge russellAndrea Kimi AntonelliF1 2026Kimi Antonelli

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    GP Malesia 2026