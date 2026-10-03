F1 Sepang, qualifiche: Verstappen imbattibile trova la prima pole dell'anno, Hamilton 2°

Max Verstappen spezza l'incantesimo in qualifica e firma la prima pole position della sua stagione in occasione del GP del Bahrain, ospitato per l'occasione dal tracciato malese di Sepang. L'olandese della Red Bull è stato perfetto e inavvicinabile lungo tutte le tre fasi della sessione, fermando i cronometri su uno strabiliante 1:35.130 che ha inflitto distacchi pesanti a tutta la concorrenza.

Hamilton piazza la zampata, Hadjar penalizzato

Alle spalle del quattro volte campione del mondo, un po' a sorpresa si rivede la Ferrari di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha piazzato la stoccata decisiva proprio nell'ultimo tentativo utile del Q3, strappando il secondo tempo assoluto a tre decimi (+0.298) dal vertice e garantendosi la partenza dalla prima fila. Ottima prova corale per la Red Bull grazie al terzo tempo fatto segnare da un convincente Isack Hadjar (+0.428). Tuttavia, il giovane francese dovrà scontare una penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore termico effettuata prima della sessione, scivolando in ottava piazza.

Seconda fila per Antonelli e Leclerc, affanno Russell

La sanzione di Hadjar promuove in seconda fila Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc, staccati rispettivamente di 501 e 536 millesimi da Verstappen. Il ventenne della Mercedes ha così limitato i danni dopo una Q2 complicata in cui un'escursione oltre i limiti della pista in curva-6 gli è costata la cancellazione del primo tempo e l'uso forzato di un secondo set di Soft fresche, lasciandolo con un solo treno nuovo per la caccia alla pole in Q3.

Il monegasco della Ferrari ha invece chiuso vicino al compagno di squadra Hamilton, pagando però mezzo secondo abbondante dal tempo pole. Qualifica decisamente più opaca per l'altra Mercedes di George Russell: il britannico non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la W17 fin dalla Q1, chiudendo 8° in pista e 7° in griglia. Terza fila monopolizzata dalla McLaren, con Lando Norris (5°) davanti a Oscar Piastri (6°).

Alonso e Stroll, l'Aston Martin respira

Completano la top-10 Pierre Gasly su Alpine e Gabriel Bortoleto su Audi. Da segnalare infine il doppio accesso in Q2 per l'Aston Martin: Fernando Alonso scatterà 12°, mentre Lance Stroll prenderà il via dalla 14ª casella. Un risultato comunque magrissimo per una scuderia che aveva ben altre ambizioni, ma che se non altro è una piccola iniezione di fiducia sul percorso di miglioramento intrapreso negli ultimi mesi.

Il programma del GP a Sepang: la gara parte alle 9.00 di domenica

Il programma del GP del Bahrain 2026 in Malesia di F1 prosegue con l'attesissima gara, che si preannuncia movimentata e combattuta vista la griglia di partenza sorprendente e il degrado delle gomme che potrebbe decidere il risultato finale molto più di quanto non abbiano fatto le qualifiche. L'appuntamento è alle 9.00 del mattino di domenica 4 ottobre, con lo spegnimento dei semafori numero 16 della stagione.

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