Autore:

Simone Dellisanti

F1 GP AUSTRIA Dopo il Gran Premio di Francia, la Formula Uno non si ferma e si prepara per un'altra sfida. Questa volta il Circus della F1 farà tappa sulla pista di casa Red Bull, in Austria, per calcare l'asfalto del Red Bull Ring. Il tracciato austriaco è una delle piste più corte di tutto il Mondiale ma anche tra le più veloci, con una serie di tornanti da anellare uno dopo l'altro.

LE MESCOLE Il Red Bull Ring necessita un carico aerodinamico intermedio è un set up che predilige la trazione e l'accelerazione, piuttosto che la velocità massima. Per il Gran Premio d'Austria, la nona tappa del Mondiale, il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha messo a disposizione dei team i suoi pneumatici soft, supersoft e ultrasoft, la stessa triade che abbiamo nel Gran Premio di Francia.

ORARI TV Ecco gli orari per seguire in tv, in diretta o in differita, i 71 giri del Gran Premio d'Austria:

Venerdì 29 giugno:

FP1: 11.00-12:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

FP2: 15.00-16:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Sabato 30 giugno:

FP33: 12:00-13:00 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Qualifiche ufficiali: 15:00-16:00 diretta Sky SportF1 HD

Qualifiche ufficiali: 19:00-18:00 differita su TV8

Domenica 1 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 diretta Sky SportF1 HD

Gran Premio: ore 21:00 differita TV8