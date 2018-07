Autore:

Simone Dellisanti

GP DI AUSTRIA Con il Gran Premio di Austria 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito del Red Bull Ring per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Francia 2018 vinto dalla Mercedes di Lewis hamilton. La sfida si riaccende a partire dal 29 giugno con le prove libere fino a domenica 1° luglio, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Austria in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del nono GP di questa Stagione.

IL CIRCUITO RED BULL RING Il circuito del Red Bull Ring: storico autodromo situato nelle vicinaze di Spielberg bei Knittelfeld (località della Stiria), nel corso della sua storia è stato conosciuto anche come Österreichring, A1-Ring, circuito di Zeltweg (perchè vicino all'omonimo aeroporto militare) e circuito di Spielberg, soprattutto per i forti investimenti di ammodernamento fatti dalla comunità locale. La pista originaria che ha ospitato per la prima volta il GP d'Austria nel 1964 era stata ricavata da un gruppo di appassionati proprio all'interno dell'aerodromo di Zeltweg, grazie ad un semplice layout a forma di L costruito con coni e balle di fieno. La massima serie automobilistica ci aveva corso già nel 1961 e nel 1963, ma erano gare non valide per il Mondiale che lo divennero dalla stagione successiva. Nel 1965, tuttavia, la superficie sconnessa ed altamente abrasiva di questa pista fu ritenuta inadatta per le monoposto, per cui il GP locale venne disputato esclusivamente dalle vetture Sport e dalle Granturismo.

ORARI TV Il round austriaco del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Austria 2018: prove, qualifiche e gara.

PROVE LIBERE 1

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Lewis Hamilton Mercedes 1'04''839 2. Valtteri Bottas Mercedes 1'04''966 +0.127 3. Max Verstappen Red Bull 1'05''072 +0.233 4. Sebastian Vettel Ferrari 1'05''180 +0.341 5. Daniel Ricciardo Red Bull 1'05''483 +0.644 6. Kimi Raikkonen Ferrari 1'05''776 +0.937 7. Romain Grosjean Haas 1'06''028 +1.189 8. Esteban Ocon Force India 1'06''055 +1.216 9. Charles Leclerc Sauber 1'06''215 +1.376 10. Pierre Gasly Toro Rosso 1'06''394 +1.555

PROVE LIBERE 2

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Lewis Hamilton Mercedes 1'04''579 2. Valtteri Bottas Mercedes 1'04''755 +0.176 3. Sebastian Vettel Ferrari 1'04''815 +0.236 4. Daniel Ricciardo Red Bull 1'05''031 +0.452 5. Max Verstappen Red Bull 1'05''125 +0.546 6. Kimi Raikkonen Ferrari 1'05''265 +0.686 7. Romain Grosjean Haas 1'05''429 +0.850 8. Kevin Magnussen Haas 1'05''559 +0.980 9. Pierre Gasly Toro Rosso 1'05''758 +1.179 10. Stoffel Vandoorne McLaren 1'05''930 +1.351

PROVE LIBERE 3

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Sebastian Vettel Ferrari 1'04''070 2. Lewis Hamilton Mercedes 1'04''099 +0.029 3. Valtteri Bottas Mercedes 1'04''204 +0.134 4. Kimi Raikkonen Ferrari 1'04''470 +0.400 5. Max Verstappen Red Bull 1'04''791 +0.721 6. Daniel Ricciardo Red Bull 1'04''891 +0.821 7. Romain Grosjean Haas 1'04''916 +0.846 8. Kevin Magnussen Haas 1'05''013 +0.943 9. Carlos Sainz Jr Renault 1'05''086 +1.016 10. Charles Leclerc Sauber 1'05''219 +1.149

QUALIFICHE

PILOTA TEAM TEMPO GAP 1. Valtteri Bottas Mercedes 1'03''130 2. Lewis Hamilton Mercedes 1'03''149 +0.019 3. Kimi Raikkonen Ferrari 1'03''660 +0.530 4. Max Verstappen Red Bull 1'03''840 +0.710 5. Romain Grosjean Haas 1'03''892 +0.762 6. Sebastian Vettel (Pen) Ferrari 1'03''464 +0.334 7. Daniel Ricciardo Red Bull 1'03''996 +0.866 8. Kevin Magnussen Haas 1'04''051 +0.921 9. Carlos Sainz Jr Renault 1'04''725 +1.595 10. Nico Hulkenberg Renault 1'05''019 +1.889

GARA