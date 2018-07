Autore:

Giulio Scrinzi

ANCORA DAVANTI Dopo le FP1, anche le FP2: le nuove Mercedes aggiornate nell'aerodinamica si stanno dimostrando sempre più efficaci sul circuito del Red Bull Ring, sede di quel GP d'Austria che darà vita domenica alla prossima sfida del Mondiale di F1 2018. Una volta di più è stato Lewis Hamilton a centrare il miglior tempo, un 1'04''579 che è la riprova di quanto è cresciuta la W09 EQ Power+. La Freccia d'Argento, però, è riuscita a brillare due volte sulla pista austriaca, dal momento che Valtteri Bottas è riuscito nuovamente a centrare la seconda posizione con solo 176 millesimi da recuperare sul compagno di squadra.

VETTEL È PIÙ VICINO La Ferrari, tuttavia, non è rimasta a guardare: Sebastian Vettel, infatti, è stato capace di migliorarsi nel secondo turno di libere, scendendo sotto il muro dell'1'05'' e mettendo in bacheca un ottimo passo per la gara di domenica. Il tedesco è stato l'unico ad avvicinarsi alle imprendibili Frecce d'Argento, dal momento che il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen non è riuscito a fare meglio del sesto tempo con ben sette decimi di distacco dalle Mercedes.

LE RED BULL INSEGUONO Le monoposto di casa, vale a dire le Red Bull, sono state invece costrette a mettersi in coda: la migliore RB14 è stata quella di Daniel Ricciardo, seguito in scia dal compagno di squadra Max Verstappen. Entrambi hanno pagato un distacco di mezzo secondo dal battistrada e hanno incontrato diverse difficoltà a trovare il ritmo giusto in ottica gara. Ci riusciranno prima delle qualifiche di domani?

CLASSIFICA DI GIORNATA Ecco la classifica al termine delle prove libere 2 del GP d'Austria.